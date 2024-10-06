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工人墜5公尺高地下室…BMW旗艦中心台中工地意外 市府：停工開罰
BMW總代理汎德永業經銷商攜手，去年底在西屯區中清路三段，興建全台最大的BMW汎德S展示暨服務中心，目前仍在興建中，未料今天下午2時許，傳出該工地有一名陳姓工人，疑因工作時失足，不慎跌落工地開挖的地下層，跌落深度約有5公尺左右，陳送醫後暫無生命危險；市府表示，已要求停工改善，現場工人安全帶未確實勾掛，最高將罰30萬元。
台中市勞工局表示，經查該處工地為「汎德台中分公司BMW5S展示暨服務中心新建工程」，傷者為消防公司雇用勞工，當時正進行放樣作業，不慎因踩空踏穿而從1樓墜落至地下1樓，目前傷者仍在醫院搶救中。
針對此次職災事件，勞工局已派員實施勞檢，要求工地即刻停工改善；經查現場安全帶未確實勾掛，違反職業安全衛生法第6條第1項第5款，將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
此外，勞工局也將向家屬表達慰問與關懷，啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥處相關事宜。
台中榮總表示，病患腦部、手部均有受傷，經醫療團隊檢查與評估後，生命徵象穩定。正在進行積極的治療，醫護團隊也會持續密切觀察病患的情況。
台中市消防局在今天下午2時許獲報，西屯區中清路三段的工地傳出有工人墜落意外，消防局派遣大雅、西屯等分隊前往救援，消防員到場確認，陳姓工人（51歲）跌落工地的地下層，樓高約5公尺，消防局以器材車的吊臂，將陳救出後，送往台中榮總急救。
案發的工地是汎德永業與經銷商合作的展示中心，根據去年底開工分布的新聞，該「BMW台中汎德5S展示暨服務中心」，面積有1600坪，樓高7層、地下2層，樓地板面積為7500坪的建築體，可展示23輛新車、精品區、45個售後維修工位、BPS原廠認證中古車服務，預定2026年第2季開幕，也是全台最大的BMW旗艦展示據點。
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