國1汐五高架廂型車連撞2車！1車翻滾2圈嚴重損毀 車上夫妻、4歲幼兒送醫

國道1號汐五高架北向25公里台北路段，下午3時許發生3輛車追撞事故，其中1輛轎車被撞到側面翻滾2圈嚴重損毀，車上還有婦女和4歲小孩，幸好有繫妥安全帶、乘坐兒童安全椅，輕傷送醫沒有大礙。

據了解，當時由49歲陳姓男子駕駛的廂型客貨車行駛於內側車道，疑似未保持安全距離，緊急閃避時猛然擦撞前方由37歲陳姓男子駕駛的轎車右後車尾，廂型車又再擦撞外側車道由31歲厲姓男子駕駛的轎車左前車頭。

陳男的轎車當時車上載著35歲妻子及4歲兒子，突然被撞上造成車輛失控，從側面連續翻滾2圈又返正，車輛嚴重毀損，逆向停在內側車道。肇事的廂型車和另1輛被撞的轎車都停在外側路肩，2名駕駛沒有受傷。

翻滾的轎車車上3人自行脫困，陳姓駕駛頭部挫傷、妻子腿部擦挫傷、兒子頭部擦傷，由救護車送醫診療，暫無大礙。

這起車禍造成後方回堵約5公里，車速低於20公里，現場於3時43分完全排除恢復交通順暢，詳細肇事原因有待進一步釐清，國道公路警察局呼籲用路人遵守交通安全規則，依速限行車、保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。