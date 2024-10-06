松江路某大樓磁磚剝落砸傷男童腳 建管處將裁罰管委會12萬

台北市中山區今天發生一起大樓磁磚剝落砸傷人事件，一名小朋友騎腳踏車到一半，2樓磁磚突然掉落，造成男童腳瘀青挫傷。建管處獲報後有派員到場，並拉起封鎖線及張貼告示，並要求管委會修繕，後續也將裁罰管委會12萬元。

據了解，一名男童今下午與阿嬤騎腳踏車出門時，行經中山區松江路一處大樓，2樓磁磚從天而降，直接砸傷男孩的腳，男童驚嚇跳下車，嚎啕大哭，送醫救治，幸好僅有右大腿瘀青挫傷，事後男孩父親表示暫不提告，後續自行與大樓主委協調和解事宜。

不過天降磁磚也引發各界重視工安問題，北市建管處也派人至現場了解，初步研判是該棟大樓二樓外牆粉刷層（斬石子）剝落，現場無持續剝落現象，已圍警示帶及張貼告示。針對砸傷人，建管處也已要求管委會盡速發文修繕，另造成路人受傷將裁罰12萬。

此外，就在不到400公尺處，一間銀行大門突然爆裂，玻璃直接四散飛濺，差點波及路人，外界也好奇，是否因近日天氣變化大，加上颱風來襲，造成玻璃熱脹冷縮，詳細原因有待釐清。