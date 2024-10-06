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疑從學校大樓6樓墜樓 南市女大生當場失去生命跡象

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市21歲陳姓女大學生，今天下午2點多疑似從學校大樓6樓墜樓，人掉落1樓地面，因頭部重傷不治，當場沒有生命跡象，警方接獲報案到場拉起封鎖 線，並在6樓休息區發現她的手機、字條及鑰匙，警方將聯繫她的家人協助調查。

據了解，消防救護人員是於今天下午2點44分接獲報案，位於台南市東區某大學校園發生女學生墜樓，消防人員到場，女學生已經沒有生命跡象，但仍將她送醫急救。有目擊民眾表示，他有看到女學生先坐在6樓護欄，沒多久聽到碰一聲，人就倒在1樓地上。

轄區警方接獲報案到場拉起封鎖線，並在6樓休息區發現她的手機、字條及鑰匙，警方已調閱監親錄影畫面，初步研判沒有其他外力介入，將聯繫她的家人協助調查。

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台南市某大學女學生疑似墜楊，當場沒有生命跡象。圖／民眾提供
台南市某大學女學生疑似墜楊，當場沒有生命跡象。圖／民眾提供

台南 墜樓

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