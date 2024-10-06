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男台中騎車載妻遭轎車追撞 雙雙墜大甲溪河床…釀夫死妻傷

聯合報／ 記者陳秋雲陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子在今天下午1時許，騎機車載林姓妻子，行經和平區東關路一段時，遭後方開車的劉姓男子追撞，吳男被撞飛掉落道路旁的大甲溪河床，救護車到場時，吳已無生命跡象，送醫不治，吳妻則全身擦挫傷，送醫急救中，警方調查，劉無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。

經查，劉姓男子（56歲）今天下午1時許，開車行經和平區東關路一段28.5K處時，擦撞前方騎機車的吳姓男子（59歲）與林姓妻子（58歲），吳被撞飛掉落大甲溪河床，送醫急救後不治，林女身體多處擦挫傷、頭部撕裂傷，送往東勢農民醫院急救中。

警方到場調查，劉無受傷，也無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市劉姓男子在今天下午開車行經和平區東關路一段時，撞上騎車的吳姓夫妻，吳男掉落大甲溪河床，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子在今天下午開車行經和平區東關路一段時，撞上騎車的吳姓夫妻，吳男掉落大甲溪河床，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子在今天下午開車行經和平區東關路一段時，撞上騎車的吳姓夫妻，吳男掉落大甲溪河床，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子在今天下午開車行經和平區東關路一段時，撞上騎車的吳姓夫妻，吳男掉落大甲溪河床，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子在今天下午開車行經和平區東關路一段時，撞上騎車的吳姓夫妻，吳男掉落大甲溪河床，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子在今天下午開車行經和平區東關路一段時，撞上騎車的吳姓夫妻，吳男掉落大甲溪河床，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

台中市 撞飛 車禍

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