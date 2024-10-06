台中BMW旗艦中心工地傳意外 51歲工人墜地下室、無意識

BMW總代理汎德永業經銷商攜手，去年底在西屯區中清路三段，興建全台最大的BMW汎德S展示暨服務中心，目前仍在興建中，未料今天下午2時許，傳出該工地有一名陳姓工人，疑因工作時失足，不慎跌落工地開挖的地下層，跌落深度約有5公尺左右，陳救出時無意識，是否涉及工安疏失，有待勞檢單位釐清。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，西屯區中清路三段的工地傳出有工人墜落意外，消防局派遣大雅、西屯等分隊前往救援，消防員到場確認，陳姓工人（51歲）跌落工地的地下層，樓高約5公尺，消防局以器材車的吊臂，將陳救出後，送往台中榮總急救，是否涉及工安疏失，有待勞檢單位釐清。

案發的工地是汎德永業與經銷商合作的展示中心，根據去年底開工分布的新聞，該「BMW台中汎德5S展示暨服務中心」，面積有1600坪，樓高7層、地下2層，樓地板面積為7500坪的建築體，可展示23輛新車、精品區、45個售後維修工位、BPS原廠認證中古車服務，預定2026年第2季開幕，也是全台最大的BMW旗艦展示據點。