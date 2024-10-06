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線上桌遊認識12歲少女…男網友涉引誘自拍下體、恐嚇外流 兒少法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鐘姓男網友今年1月間在線上桌遊，認識剛滿12歲的少女，涉透過IG傳訊「想看寶寶胸部和臉」，引誘少女自拍裸露下體照片，3小時後得知少女有男友竟恐嚇外流私密照。士林地檢署偵結，依兒少法引誘少年製造猥褻行為電子訊號等罪起訴。

起訴指出，鐘姓男網友明知線上桌遊認識的少女，剛滿12歲身心發展和性觀念尚未成熟，在1月13日上午10時許透過Instagram傳訊息告白「愛你」、「想看寶寶胸部和臉」，涉嫌引誘少女在房內持手機自拍下體，並傳送1張猥褻照片，鐘男觀看照片後約3小時，得知少女已經有男朋友，對此心生不滿又涉傳訊息恐嚇「你下體我外流了，你不要以為我真外流，你有男友就把我封鎖吧」等語。

少女心生畏懼報案提告。鐘男到案後坦承收到少女的照片又傳訊恐嚇。檢方依雙方說詞及對話紀錄作證，且調取通聯紀錄確認涉恐嚇的Instagram帳號使用者就是鐘男，全案依兒童及少年性剝削防制條例，「引誘少年製造猥褻行為電子訊號」及刑法恐嚇嫌起訴。

男網友引誘少女自拍裸露猥褻影像遭起訴。圖／ingimage
男網友引誘少女自拍裸露猥褻影像遭起訴。圖／ingimage

兒少法 恐嚇 猥褻 自拍

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