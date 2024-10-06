馬路成賽道！桃園改車猴沒掛牌沒戴帽競速 警依法究辦

桃園市觀音區西濱路四段今凌晨出現大批改裝車，不僅沒有安裝號牌，騎士也皆未戴安全帽，囂張占用道路競速，目測至少數十人群聚，改裝排氣管排出大量煙霧迷漫現場。警方獲報後到場已經鳥獸散，後續將調閱監視器畫面通知違規騎士到案。

大園警分局指出，今上午6點20分接獲民眾報案，在觀音區西濱路四段361號加油站前有汽機車聚集競速，警方獲報立即通報線上交通快打警力到場，現場已無危險駕車情事，將針對影片中涉嫌競速機車騎士，將調閱監視錄影畫面通知到案說明，並依法究辦。