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馬路成賽道！桃園改車猴沒掛牌沒戴帽競速 警依法究辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區西濱路四段今凌晨出現大批改裝車，不僅沒有安裝號牌，騎士也皆未戴安全帽，囂張占用道路競速，目測至少數十人群聚，改裝排氣管排出大量煙霧迷漫現場。警方獲報後到場已經鳥獸散，後續將調閱監視器畫面通知違規騎士到案。

大園警分局指出，今上午6點20分接獲民眾報案，在觀音區西濱路四段361號加油站前有汽機車聚集競速，警方獲報立即通報線上交通快打警力到場，現場已無危險駕車情事，將針對影片中涉嫌競速機車騎士，將調閱監視錄影畫面通知到案說明，並依法究辦。

另大園警方今執行防制危險駕車時段，統計舉發無照駕駛、超速、擅自變更原規格設備及不遵守道路交通標線之指示等交通違規共計14件，警方將持續加強防制危險駕車勤務，以維護交通安全，另針對經常競速路段會加強巡邏攔查，遏止危駕行為。

桃園市觀音區西濱路四段今凌晨出現大批改裝車，不僅沒有安裝號牌，騎士也皆未戴安全帽，囂張占用道路競速，改裝排氣管排出大量煙霧迷漫現場。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區西濱路四段今凌晨出現大批改裝車，不僅沒有安裝號牌，騎士也皆未戴安全帽，囂張占用道路競速，改裝排氣管排出大量煙霧迷漫現場。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區西濱路四段今凌晨出現大批改裝車，不僅沒有安裝號牌，騎士也皆未戴安全帽，囂張占用道路競速，目測至少數十人群聚。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區西濱路四段今凌晨出現大批改裝車，不僅沒有安裝號牌，騎士也皆未戴安全帽，囂張占用道路競速，目測至少數十人群聚。記者周嘉茹／翻攝

加油站 監視器 觀音

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