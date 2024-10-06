聽新聞
0:00 / 0:00
高雄7旬翁颱風過後登壽山 失聯15小時…找到時已死亡
高雄鳳山75歲林姓老翁昨天下午2時許獨自到壽山登山，從元亨寺北塔入山後，原預計傍晚下山，但家屬卻等不到人，急得報警求助，警消連夜入山無所獲，今早再組搜救隊進入，約下午1時30許，在綠榕園附近找到林翁，已明顯死亡，後續由警方報驗釐清。
林男家屬昨天晚間在壽山登山社團貼文，稱他父親昨下午2時許登山，5點多跟他們聯繫後表示山上下雨正準備下山，沒料不久後就聯繫不上。
林男家屬著急，昨晚報警後由消防局組織搜救隊入山，消防局首梯搜索無所獲，今早8時許再次出動搜救隊，因山區被颱風摧殘，許多步道已被斷枝淹沒，搜救人員需一邊劈砍倒樹前進。
今下午1時30分許，警方接到兩名外籍登山客通報，稱有看到一名男子疑似倒在山邊一動也不動，警方獲報後，轉告搜救隊，搜救人員根據外籍登山客定位，最後在距離壽山動物園登山口不遠處的綠榕距園附近找到林翁，林已明顯死亡。
林翁昨是從元亨寺北塔登山口入山，車子也停在元亨寺附近，按計畫應原地進出，最後卻被發現在南壽山附近。
搜救人員推測，因颱風剛好過境，許多步道布滿斷枝，林翁疑似判斷錯誤路徑，才走到南壽山，最後因失足摔落死亡，詳細死亡原因，由檢方相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言