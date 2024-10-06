高雄7旬翁颱風過後登壽山 失聯15小時…找到時已死亡

高雄鳳山75歲林姓老翁昨天下午2時許獨自到壽山登山，從元亨寺北塔入山後，原預計傍晚下山，但家屬卻等不到人，急得報警求助，警消連夜入山無所獲，今早再組搜救隊進入，約下午1時30許，在綠榕園附近找到林翁，已明顯死亡，後續由警方報驗釐清。

林男家屬昨天晚間在壽山登山社團貼文，稱他父親昨下午2時許登山，5點多跟他們聯繫後表示山上下雨正準備下山，沒料不久後就聯繫不上。

林男家屬著急，昨晚報警後由消防局組織搜救隊入山，消防局首梯搜索無所獲，今早8時許再次出動搜救隊，因山區被颱風摧殘，許多步道已被斷枝淹沒，搜救人員需一邊劈砍倒樹前進。

今下午1時30分許，警方接到兩名外籍登山客通報，稱有看到一名男子疑似倒在山邊一動也不動，警方獲報後，轉告搜救隊，搜救人員根據外籍登山客定位，最後在距離壽山動物園登山口不遠處的綠榕距園附近找到林翁，林已明顯死亡。

林翁昨是從元亨寺北塔登山口入山，車子也停在元亨寺附近，按計畫應原地進出，最後卻被發現在南壽山附近。