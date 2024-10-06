快訊

賴清德昨拋祖國論惹議 今萬里勘災「不讀不回」靠司儀解圍

雷雨炸南部！高雄機場暫停地面作業 部分航班延誤

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄7旬翁颱風過後登壽山 失聯15小時…找到時已死亡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳳山75歲林姓老翁昨天下午2時許獨自到壽山登山，從元亨寺北塔入山後，原預計傍晚下山，但家屬卻等不到人，急得報警求助，警消連夜入山無所獲，今早再組搜救隊進入，約下午1時30許，在綠榕園附近找到林翁，已明顯死亡，後續由警方報驗釐清。

林男家屬昨天晚間在壽山登山社團貼文，稱他父親昨下午2時許登山，5點多跟他們聯繫後表示山上下雨正準備下山，沒料不久後就聯繫不上。

林男家屬著急，昨晚報警後由消防局組織搜救隊入山，消防局首梯搜索無所獲，今早8時許再次出動搜救隊，因山區被颱風摧殘，許多步道已被斷枝淹沒，搜救人員需一邊劈砍倒樹前進。

今下午1時30分許，警方接到兩名外籍登山客通報，稱有看到一名男子疑似倒在山邊一動也不動，警方獲報後，轉告搜救隊，搜救人員根據外籍登山客定位，最後在距離壽山動物園登山口不遠處的綠榕距園附近找到林翁，林已明顯死亡。

林翁昨是從元亨寺北塔登山口入山，車子也停在元亨寺附近，按計畫應原地進出，最後卻被發現在南壽山附近。

搜救人員推測，因颱風剛好過境，許多步道布滿斷枝，林翁疑似判斷錯誤路徑，才走到南壽山，最後因失足摔落死亡，詳細死亡原因，由檢方相驗釐清。

林姓老翁登壽山失聯，今下午尋獲時已死亡，圖為搜救人員入山畫面。記者張議晨／翻攝
林姓老翁登壽山失聯，今下午尋獲時已死亡，圖為搜救人員入山畫面。記者張議晨／翻攝

壽山動物園 颱風

延伸閱讀

台南漁光島沙灘護坡不敵颱風 地方要求加長防沖刷設施

高雄7旬翁颱風過後登壽山 失聯逾15小時警消急入山救援

颱風山陀兒農損逾3.8億元 屏東占6成最重

高雄路樹災情超過2500件 專家坦言樹穴太小「風災之外也需檢討人禍」

相關新聞

台南女子獨居感冒失聯3天 警翻窗進屋驚見屍體

台南市仁德區一名獨居的59歲劉姓女子，病死在家無人知，朋友3天聯絡不上她，昨天上門找人，但按門鈴、打手機都沒回音，透過里...

影／鶯歌逮到「度估」詐騙車手 原來是酒店經紀兼差熬夜太累

新北市三峽警方日前在鶯歌區逮到1名取款車手，研判詐騙集團應會安排人手在附近監控，結果發現1名可疑男子坐在租賃車上打盹，盤...

影／無駕照19歲女開車撞死男子 她車上有酒醉男友與其父親

恆春警分局5日接獲報案，19歲姜姓女子開車沿屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向，她稱下雨視線不良，閃避不及撞上走在馬路的...

深夜下班開車睡著 他逆向撞上小黃計程車驚險畫面曝

新北市44歲周姓男子今天凌晨開車行經中和區景平路時，疑因精神不濟逆向行駛至對向車道，迎面撞上對向59歲林男駕駛的計程車，...

蘆洲男載妹子騎機車追撞肇事 竟趁對方報警直接逃逸

新北市蘆洲區昨天有2輛機車發生擦撞，其中1輛竟趁對方報警時開溜、涉嫌肇事逃逸。被撞的騎士查看行車記錄器，懷疑對方根本未成...

影／新北婦人颱風假爛醉被警察用塑膠椅扛走 釣蝦客搞笑大喊：進喔！

3日新北市風雨不大但放颱風假，樹林區有1名婦人在釣蝦場喝到爛醉，店家擔心她摔進蝦池，報警求助。員警用現場塑膠椅當擔架抬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。