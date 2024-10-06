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影／鶯歌逮到「度估」詐騙車手 原來是酒店經紀兼差熬夜太累

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽警方日前在鶯歌區逮到1名取款車手，研判詐騙集團應會安排人手在附近監控，結果發現1名可疑男子坐在租賃車上打盹，盤查後他坦承自己是監控車手，但因熬夜在酒店上班，才會累到「度估」快要睡著。

據了解，鶯歌區1名42歲男子，9月初透過臉書廣告加入投資詐騙群組，匯款8萬餘元給詐騙集團，又被要求加碼35萬元，後來察覺可能受騙，日前向三峽警分局二橋派出所報案，所長梁新泓說服他誘出車手，利用面交逮捕。

2日警方在鶯歌區中正三路某超商，逮捕到30歲吳姓車手，他坦承當天已經先後在新北市中和、台北市大安區收款82萬、60萬元，上繳給詐騙集團，跑第3單收款時被警方逮捕。

當時員警研判附近應該還會有「監控車手」，巡查發現超車附近路旁停了1輛可疑租賃車，21歲吳姓男子坐在車上打盹，盤查時他先辯稱在等人，後來才坦承「有人要他來看錢收到沒」。

原來吳男是酒店小姐經紀，又向詐騙集團應徵兼差監控車手，但因為熬夜在酒店上班，馬上又出任務負責監視取款車手，才會在車上打盹等到快睡著。警詢後2名吳姓男子均依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後聲押，2人均被法院裁定羈押禁見。

新北市三峽警方２日在鶯歌區逮到1名取款車手，研判詐騙集團應會安排人手在附近監控，結果發現1名可疑男子坐在租賃車上打盹，盤查後他坦承自己是監控車手，但因熬夜在酒店上班，才會累到「度估」快要睡著。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽警方２日在鶯歌區逮到1名取款車手，研判詐騙集團應會安排人手在附近監控，結果發現1名可疑男子坐在租賃車上打盹，盤查後他坦承自己是監控車手，但因熬夜在酒店上班，才會累到「度估」快要睡著。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手

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