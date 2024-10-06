影／無駕照19歲女開車撞死男子 她車上有酒醉男友與其父親
恆春警分局5日接獲報案，19歲姜姓女子開車沿屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向，她稱下雨視線不良，閃避不及撞上走在馬路的曾姓男子，曾男送醫不治，19歲姜女酒測值為零，但女子無照駕駛是事實，肇事原因由警方釐清。
恆春警分局指出，5日深夜10點15分接獲報案，19歲姜女開著男朋友汽車，車上載喝酒的男友、與男友父親，行經屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向時，因不明原因撞上走在馬路的44歲曾男；她告訴警方，當時下雨視線不良，發現時已閃避不及，曾男送醫不治。
警方現場對汽車駕駛姜女酒測，酒測值為零，姜女車上還載著男友、男友父親，姜女無照駕駛。警方呼籲夜間雨天時駕駛車輛應保持高度注意力，隨時注意周遭狀況，確保行車安全，遇有突發情形方能及時反應。
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