影／無駕照19歲女開車撞死男子 她車上有酒醉男友與其父親

恆春警分局5日接獲報案，19歲姜姓女子開車沿屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向，她稱下雨視線不良，閃避不及撞上走在馬路的曾姓男子，曾男送醫不治，19歲姜女酒測值為零，但女子無照駕駛是事實，肇事原因由警方釐清。

恆春警分局指出，5日深夜10點15分接獲報案，19歲姜女開著男朋友汽車，車上載喝酒的男友、與男友父親，行經屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向時，因不明原因撞上走在馬路的44歲曾男；她告訴警方，當時下雨視線不良，發現時已閃避不及，曾男送醫不治。