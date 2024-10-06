快訊

高雄路樹災情超過2500件 專家坦言樹穴太小「風災之外也需檢討人禍」

0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

看到立法院上演文武戲...院長韓國瑜透露不傳之秘是默唸「這句話」

影／無駕照19歲女開車撞死男子 她車上有酒醉男友與其父親

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

恆春警分局5日接獲報案，19歲姜姓女子開車沿屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向，她稱下雨視線不良，閃避不及撞上走在馬路的曾姓男子，曾男送醫不治，19歲姜女酒測值為零，但女子無照駕駛是事實，肇事原因由警方釐清。

恆春警分局指出，5日深夜10點15分接獲報案，19歲姜女開著男朋友汽車，車上載喝酒的男友、與男友父親，行經屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向時，因不明原因撞上走在馬路的44歲曾男；她告訴警方，當時下雨視線不良，發現時已閃避不及，曾男送醫不治。

警方現場對汽車駕駛姜女酒測，酒測值為零，姜女車上還載著男友、男友父親，姜女無照駕駛。警方呼籲夜間雨天時駕駛車輛應保持高度注意力，隨時注意周遭狀況，確保行車安全，遇有突發情形方能及時反應。

屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無照開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無照開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝
屏東縣滿州鄉5日深夜發生車禍，姜女無駕照卻開車，撞死走在馬路的曾男。記者劉星君／翻攝

恆春 男友 酒測

延伸閱讀

疑下雨視線不良 屏東男深夜穿越馬路遭撞死

屏縣恆春深夜不平靜 恆春鎮民宿火警幸無人傷亡

山陀兒颱風 屏東縣宣布30日恆春等6鄉鎮下午停班停課

公園涼亭喝酒...翁趁女同伴酒醉摸奶挨告 下場曝光

相關新聞

台南女子獨居感冒失聯3天 警翻窗進屋驚見屍體

台南市仁德區一名獨居的59歲劉姓女子，病死在家無人知，朋友3天聯絡不上她，昨天上門找人，但按門鈴、打手機都沒回音，透過里...

影／無駕照19歲女開車撞死男子 她車上有酒醉男友與其父親

恆春警分局5日接獲報案，19歲姜姓女子開車沿屏200線滿州鄉新庄路段往恆春方向，她稱下雨視線不良，閃避不及撞上走在馬路的...

深夜下班開車睡著 他逆向撞上小黃計程車驚險畫面曝

新北市44歲周姓男子今天凌晨開車行經中和區景平路時，疑因精神不濟逆向行駛至對向車道，迎面撞上對向59歲林男駕駛的計程車，...

影／新北婦人颱風假爛醉被警察用塑膠椅扛走 釣蝦客搞笑大喊：進喔！

3日新北市風雨不大但放颱風假，樹林區有1名婦人在釣蝦場喝到爛醉，店家擔心她摔進蝦池，報警求助。員警用現場塑膠椅當擔架抬人...

影／鶯歌逮到「度估」詐騙車手 原來是酒店經紀兼差熬夜太累

新北市三峽警方日前在鶯歌區逮到1名取款車手，研判詐騙集團應會安排人手在附近監控，結果發現1名可疑男子坐在租賃車上打盹，盤...

高雄7旬翁颱風過後登壽山 失聯逾15小時警消急入山救援

高雄鳳山75歲林姓老翁昨天下午2時許獨自到壽山登山，從元亨寺北塔入山後，原預計傍晚應可返家，但家人等到10時許仍未見到林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。