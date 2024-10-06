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台中警通知車主擋出入...已報廢7年 他氣警「混很大」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

屏東縣謝姓網友今早被台中市第三警分局警員通知，名下車輛擋人出入，謝告知車已報廢7年，謝詢問車牌恐遭盜用時，警員要他問律師、監理站，謝再到屏東縣警局查詢，才知警有系統可查車輛報廢與否，質疑警員「混很大」；第三警分局表示，擋住出入車輛與網友名下車輛僅差「P」與「T」，警員誤聽車牌衍生誤會，將加強教育。

屏東縣謝姓網友今早在臉書「爆料公社」發文，質疑第三警分局東區分駐所警員處理案件的方式，網友提到，今早該所警員告知，他名下車輛有擋住民眾出入口情事，但他回覆，該輛車的車牌已在7年前報廢，網友擔心車牌遭人冒用，再度致電東區所，詢問是否有可能遭冒用情形，詢問處理方式，但警員告知，要他找監理站或律師處理。

網友再到屏東縣警局瑣轄的派出所詢問，發現警員有系統可以查詢車輛車牌是否已報廢，質疑台中警員「混這麼大」、「台中員警都是這樣處理案件嗎」。

第三警分局表示，該案是今早接獲市民反映，東區進德北路有一輛轎車擋住出入，不過受理的警員聽錯市民提報的車牌，將「T」聽成「P」，才會錯誤通知該名網友，因為過去也有報廢車擋人出入口的狀況，即便查出該輛車籍已報廢，但仍會通知車主

三分局指出，後來網友再致電時，是另名同仁值班，該名同仁不清楚前班同事受理狀況，當網友詢問他報廢車程序是委由車行處理時，同仁告知非車主本人，需至監理單位完成程序，該名同仁即請車主向車行、監理站確認報廢程序是否完備。

三分局表示，此案經派出所主管檢視相關同仁與車主的對話錄音後，認為同仁的服務態度、應對，「大致無問題」，但對於造成車主困擾，後續加強案件處理程序，落實案件處理情形交接，以免該類情事再次發生。

屏東縣一名網友反映，名下車輛已報廢7年，卻被台中市第三警分局通報擋人出入。圖／摘自爆料公社
屏東縣一名網友反映，名下車輛已報廢7年，卻被台中市第三警分局通報擋人出入。圖／摘自爆料公社

屏東縣 車主

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