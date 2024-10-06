台南女子獨居感冒失聯3天 警翻窗進屋驚見屍體

台南市仁德區一名獨居的59歲劉姓女子，病死在家無人知，朋友3天聯絡不上她，昨天上門找人，但按門鈴、打手機都沒回音，透過里長聯繫警方到場，警開窗而入，只見女子已身亡多時。檢警聯絡上家人，今天報驗研判為心因性死亡，交由家人妥善處理後事 。

據了解，女子獨自住在仁德區成功里一棟透天厝內，昨天下午2點多朋友上門找她，儘管手機有接通，卻都沒人接，她的機車也停在門口，研判人並未出門。由於友人從2日開始就聯繫不上她，擔心她發生不測，友人找上鄰居求救，鄰居趕緊通知里長鄭晴而。

據悉，女子9月30日就曾向友人表達喉嚨痛、發燒、拉肚子，友人還關心可能感冒，還是吃到不乾淨食物。女子就醫後，告知友人醫生要我去大醫院急診，後來又回訊友人別擔心，她要躺一下。

成功里長鄭晴而聯繫鎖匠與警方到場，但因為女子住家的透天厝一樓是整片鐵捲門，不得其門而入，也無從開鎖。警方於是透過鄰宅，從2樓陽台開窗進入，找到女子時，只見她躺在床上已氣絕身亡。