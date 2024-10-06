疑下雨視線不良 屏東男深夜穿越馬路遭撞死

姜姓女子5日深夜開車行經屏東縣滿州鄉路段時，遇到曾姓男子穿越馬路，疑因下雨視線不良而撞上，曾男重傷，送醫救治後宣告不治，肇事原因由警方釐清中。

屏東縣警察局恆春分局第4組巡官陳妮慧今天接受媒體聯訪指出，昨天深夜10時許接獲滿州鄉發生交通事故，19歲姜姓女子駕駛自小客車沿屏200縣道滿州鄉新庄路段要往恆春，因當時下雨視線不良，發現時已閃避不及撞上在道路行走的44歲曾姓男子。

陳妮慧表示，事故造成曾男受重傷，消防人員送往恆春旅遊醫院救治，因傷勢嚴重於當晚11時許宣告急救無效死亡；現場對姜姓女子進行酒測，酒測值為0。

從事故現場畫面，姜女駕駛的車輛擋風玻璃嚴重碎裂、引擎蓋鈑金凹陷，可見撞擊力道之大，不過由於車上的行車記錄器並未裝設記憶卡，相關肇事原因還有待釐清。

恆春警方指出，曾姓男子家住滿州鄉，與父親同住，距離發生事故的地點步行約30分鐘距離，事發當晚在與父親用完晚餐後就外出，也未告知去向，未料竟發生憾事。

警方呼籲，夜間雨天時駕駛車輛應保持高度注意力，隨時注意周遭狀況，確保行車安全，遇有突發情形方能及時反應。