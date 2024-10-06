啟動公車大執法 台中警並加強停靠區違停熱點取締

台中女大生公車事故後，警方啟動「公車大執法」，台中第二警分局發現，車輛占用停靠區讓公車「靠不了站」，常引起塞車甚至釀成事故，已加強停靠區違停大執法，確保交通安全。

台中市警局第二分局今天表示，警方今年9月25日起啟動「公車大執法」專案，加強公車駕駛超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等違規取締，確保用路人安全環境。

第二警分局指出，警方發現公車招呼站10公尺內，常有汽機車違規停放占用，妨礙公車停靠動線，引起塞車甚或釀成事故。轄內以三民路一中商圈、一心市場、中國醫藥大學附設醫院、台灣體育大學、五權路東興市場、中清路等周邊道路，占用停靠區造成公車「靠不了站」最為嚴重，已列為重點區域加強取締。

警方說明，公車站牌前劃設公車停靠區是方便公車上下客，並提供公車安全順暢的停靠動線，第二警分局於4日起執行「公車停靠區大執法」專案，整頓重要路段占用公車停靠區、公車招呼站/站牌違規停車。

經警方統計，今年1至9月第二分局取締公車停靠區違規停車計1056件，確保公車能安全「靠邊停」。警方呼籲，勿貪圖一時方便違規停車影響公車停靠，依道路交通管理處罰條例規定，若違規可處新台幣300元以上、1200元以下罰鍰。

巨業客運305號公車9月22日行經台中市中區宮原眼科前路口，撞到走在斑馬線上2名東海大學女學生，釀1死1傷。事故發生後，各界開始檢視大客車行車及行人安全環境。