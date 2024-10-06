機車不見了！桃園76歲翁急報案 警憑「一張發票」找到

桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見，趕到派出所向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張在超商消費的發票，員警前去確認果然發現機車在原地，老翁才想起來自己不小心忘了機車，烏龍一場。

今上午6點多，卓姓男子急忙趕到桃園警分局中路派出所報案，表示早上出門發現機車不見了，可能被人偷走，員警立即調閱周邊監視器，發現凌晨1點左右，卓男本人騎著機車搖搖晃晃外出，過了20幾分鐘卻徒步走回來。