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機車不見了！桃園76歲翁急報案 警憑「一張發票」找到

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見，趕到派出所向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張在超商消費的發票，員警前去確認果然發現機車在原地，老翁才想起來自己不小心忘了機車，烏龍一場。

今上午6點多，卓姓男子急忙趕到桃園警分局中路派出所報案，表示早上出門發現機車不見了，可能被人偷走，員警立即調閱周邊監視器，發現凌晨1點左右，卓男本人騎著機車搖搖晃晃外出，過了20幾分鐘卻徒步走回來。

對此卓男表示當時服用了助眠藥物，在等待睡眠的期間想說出去買個東西但是中間的記憶有些模糊，忘記當時有騎機車，員警請他先清查一下身上的錢包、鑰匙等是否有遺失，報案人卻發現口袋裡面多了一張發票，員警立即陪同他前往該超商查看，果然機車就放在超商前面，卓男才想起來，當時意識有些模糊把機車忘了，非常感謝員警積極的協助。

桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張超商發票。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張超商發票。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張超商發票，果然發現機車在原地，老翁才想起是自己忘記。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張超商發票，果然發現機車在原地，老翁才想起是自己忘記。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張超商發票，果然發現機車在原地。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張超商發票，果然發現機車在原地。記者周嘉茹／翻攝

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