聽新聞
0:00 / 0:00
機車不見了！桃園76歲翁急報案 警憑「一張發票」找到
桃園一名76歲卓姓老翁今上午發現機車不見，趕到派出所向警方報案，員警調閱監視器發現今凌晨老翁自己騎車出門，隨後又徒步走回家，對此員警請他確認身上財物發現一張在超商消費的發票，員警前去確認果然發現機車在原地，老翁才想起來自己不小心忘了機車，烏龍一場。
今上午6點多，卓姓男子急忙趕到桃園警分局中路派出所報案，表示早上出門發現機車不見了，可能被人偷走，員警立即調閱周邊監視器，發現凌晨1點左右，卓男本人騎著機車搖搖晃晃外出，過了20幾分鐘卻徒步走回來。
對此卓男表示當時服用了助眠藥物，在等待睡眠的期間想說出去買個東西但是中間的記憶有些模糊，忘記當時有騎機車，員警請他先清查一下身上的錢包、鑰匙等是否有遺失，報案人卻發現口袋裡面多了一張發票，員警立即陪同他前往該超商查看，果然機車就放在超商前面，卓男才想起來，當時意識有些模糊把機車忘了，非常感謝員警積極的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言