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影／新北婦人颱風假爛醉被警察用塑膠椅扛走 釣蝦客搞笑大喊：進喔！
3日新北市風雨不大但放颱風假，樹林區有1名婦人在釣蝦場喝到爛醉，店家擔心她摔進蝦池，報警求助。員警用現場塑膠椅當擔架抬人，其他釣客竟把它當成抬神轎，搞笑連聲大喊：「進喔！」還拍影片上傳抖音。
據了解，3日下午4時許，樹林區佳園路三段某釣蝦場幾乎客滿，46歲婦人獨自消費飲酒，醉到不省人事胡言亂語。由於地面濕滑，店員擔心她走不穩會摔進釣蝦池，只好報警請求協助。
柑園派出所員警到場發現她癱坐在地上，便用現場的塑膠椅充當擔架，「連人帶椅」直接把婦人抬出場，運到巡邏車旁。過程中其他看熱鬧的釣客卻當成抬神轎，起鬨配音連聲大喊「進喔！進喔！」引發哄堂大笑，還有人錄影上傳抖音形容「簡直像恭迎聖母娘娘回駕！」
影片引發網友關注、不少人留言：「紅了哈哈哈」、「老闆：欸欸欸～阿S！椅子記得還我啊」、「真的太蝦了」、「要三進三退」、「我也在場，釣友太合群在喊進喔…害我笑了」。
最後警方從婦人身上的證件查出住址，用巡邏車載她返回附近住家，請家人接回照護。
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