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深夜下班開車睡著 他逆向撞上小黃計程車驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲周姓男子今天凌晨開車行經中和區景平路時，疑因精神不濟逆向行駛至對向車道，迎面撞上對向59歲林男駕駛的計程車，導致2輛車均輕微受損，所幸並未造成人員傷亡。警方獲報到場對周男開車逆向行駛罰單，確切肇事原因仍待調查。

據了解，肇事的44歲周姓男子今天凌晨12時許下班後欲開車返回中和住處，周男沿著中和區景新街行駛至景平路左轉後，疑因精神不濟打瞌睡車輛竟逆向行駛約一百公尺，路過的車輛見狀趕緊閃避，但周男仍渾然不覺，直到撞上59歲林姓男子駕駛的計程車後才停下。

中和警方獲報趕抵，發現雙方駕駛均未受傷也未喝酒，初步研判周男疑因精神不濟釀禍。警方調閱監視器查看後對周男開出逆向行駛罰單，依法可處600元至1800元罰款，確切肇事原因仍待深入調查。

周男駕駛白色休旅車，逆向行駛百公尺後撞上計程車。記者黃子騰／翻攝
周男駕駛白色休旅車，逆向行駛百公尺後撞上計程車。記者黃子騰／翻攝
周男駕駛休旅車(紅圈處)逆向行駛約百公尺後撞上計程車。記者黃子騰／翻攝
周男駕駛休旅車(紅圈處)逆向行駛約百公尺後撞上計程車。記者黃子騰／翻攝
中和警方到場進行採證釐清車禍原因。記者黃子騰／翻攝
中和警方到場進行採證釐清車禍原因。記者黃子騰／翻攝

中和 逆向

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