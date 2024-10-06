深夜下班開車睡著 他逆向撞上小黃計程車驚險畫面曝

新北市44歲周姓男子今天凌晨開車行經中和區景平路時，疑因精神不濟逆向行駛至對向車道，迎面撞上對向59歲林男駕駛的計程車，導致2輛車均輕微受損，所幸並未造成人員傷亡。警方獲報到場對周男開車逆向行駛罰單，確切肇事原因仍待調查。

據了解，肇事的44歲周姓男子今天凌晨12時許下班後欲開車返回中和住處，周男沿著中和區景新街行駛至景平路左轉後，疑因精神不濟打瞌睡車輛竟逆向行駛約一百公尺，路過的車輛見狀趕緊閃避，但周男仍渾然不覺，直到撞上59歲林姓男子駕駛的計程車後才停下。