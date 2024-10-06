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連人帶機車掉入苗栗後龍台61排水溝 男大生送醫不治
23歲中部劉姓大學生生昨天在台61線苗栗後龍鎮路段，連人帶車被發現掉入路旁排水溝，他頭部受重創，經緊急送醫回天乏術，警方初步研判自摔，調閱監視器進一步釐清原因。
苗栗縣消防局、竹南警分局昨天下午4點半左右接獲報案，台61線103.4公里後龍鎮路段北上側車道， 機車及騎士掉進排水溝，消防局救護車趕到，騎士雖有戴安全帽，仍有撕裂傷出血，失去生命跡象，送醫回天乏術。
警方初步調查，劉姓大學生抽血沒有酒精反應，現場側車道沒有設護欄，疑似不慎自摔連人帶車掉進路旁排水溝，將調閱監視器，報請檢察官相驗，進一步釐清事故原因。
竹南警察分局提醒駕駛，切勿疲勞駕駛，養足精神再上路，也要注意依照速限行駛，避免突發狀況，防止事故發生，保障你我行車安全。
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