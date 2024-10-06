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公車停靠區常被占用 台中警北區執法取締今年抓1056件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

東海大學林姓林大生遭公車撞死，台中市警局從上月25日開始，展開公車大執法，另外也針對公車停靠區遭違規停車，展開取締，今年1月至9月已取締1056件，第二警分局表示，公車停靠區大執法從本月4日開始，不過今年以來已告發1056件，確保公車司機能安全「靠邊停」。

第二警分局在本月4日執行「公車停靠區大執法」專案，整頓交通重要路段占用公車停靠區、公車招呼站/站牌違規停車，113年1至9月第二分局取締公車停靠區違規停車計1056件，讓候車空間更安全，避免讓乘客於險境，或後方來車擦撞釀成事故等憾事再次發生。

二分局指出，北區公車停靠區遭汽機車違停佔用情形屢見不鮮，尤以三民路一中商圈、一心市場、中國醫藥大學附設醫院、台灣體育大學、五權路東興市場、中清路等週邊道路，占用停靠區造成公車「靠不了站」最為嚴重，已列為重點區域將加強取締，違規停車或臨時停車，將依道路交通管理處罰條例第55條、第56條規定，處300元以上1200元以下罰鍰，提醒民眾勿持僥倖心態違規停放公車停靠區，「一秒都不行」。

二分局呼籲，使用汽機車民眾，應遵守道路交通安全相關規定，切勿貪圖一時方便違規停車影響公車停靠，以免危及乘客上下車安全，同時警方將持續針對公車及大客車駕駛人員違規行為取締，使能更遵守交通規則及安全，即便「零星事故也不容許」，保障市民行的安全。

台中市第二警分局加強取締汽機車駕駛違規占用公車停靠區。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局加強取締汽機車駕駛違規占用公車停靠區。圖／第二警分局提供

東海大學

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