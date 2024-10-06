高雄深夜2火警 旗津漁船、左營1透天厝接連失火

高雄旗津漁港內的一艘漁船，今天凌晨2時許突然竄火，整艘船機乎被燒光，火勢撲滅不久，左營區一間透天厝也發生火警，2小時內市區接連發生火警，所幸兩起火警都迅速撲滅，無人傷亡，起火原因有待調查。

今天凌晨約2點，消防署港務消防大隊接獲通報，指高雄市旗津區旗津漁港發生漁船火警，調派高雄港隊出動7車14人，以及高雄市消防局支援2車4人、海巡署支援1艇13人。

漁船全面燃燒，消防隊共佈設3條水線及海巡艇砲塔灌救，控制火勢，未延燒其他漁船，無人傷亡。

漁船火警獲得控制後，凌晨3點43分，左營區菜公路某棟3層樓透天厝發生火警，高市消防局出動14車31人到場搶救。