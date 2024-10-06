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高雄深夜2火警 旗津漁船、左營1透天厝接連失火
高雄旗津漁港內的一艘漁船，今天凌晨2時許突然竄火，整艘船機乎被燒光，火勢撲滅不久，左營區一間透天厝也發生火警，2小時內市區接連發生火警，所幸兩起火警都迅速撲滅，無人傷亡，起火原因有待調查。
今天凌晨約2點，消防署港務消防大隊接獲通報，指高雄市旗津區旗津漁港發生漁船火警，調派高雄港隊出動7車14人，以及高雄市消防局支援2車4人、海巡署支援1艇13人。
漁船全面燃燒，消防隊共佈設3條水線及海巡艇砲塔灌救，控制火勢，未延燒其他漁船，無人傷亡。
漁船火警獲得控制後，凌晨3點43分，左營區菜公路某棟3層樓透天厝發生火警，高市消防局出動14車31人到場搶救。
警消到場後，現場為鐵皮加蓋的頂樓神明廳燃燒祭祀用品及雜物，所幸無人受傷受困，於凌晨4點17分撲滅。兩起火警原因尚待調查釐清。
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