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暴雨返家 夫為救妻遭沖走 溺水雙亡

聯合報／ 記者游明煌江婉儀王慧瑛／新北報導

金山夫妻溺水前最後撐傘影像曝，當時已淹大水，還下著大雨。記者游明煌／翻攝
金山夫妻溺水前最後撐傘影像曝，當時已淹大水，還下著大雨。記者游明煌／翻攝
山陀兒颱風前天減弱為熱帶性低氣壓，但受到外圍環流影響，北海岸前天降下致災性豪雨，新北金山區創下十二小時五九七毫米的驚人雨量，李姓夫妻被暴漲水流沖走，昨被發現溺水身亡，兩人女兒哀痛表示「一夕之間最無條件疼愛我的爸爸媽媽，都沒了」。

消防人員昨上午六時許，發現失聯的六十五歲李姓男子與五十二歲的張姓妻子，陳屍在金山區潭子內山區一處松樹園內，李靠坐在木質護欄上，張婦躺在園內，相距約廿多公尺。

警方調查，夫妻行經金山區六興橋時，溪水暴漲，溢過橋面，張妻一時緊張跌倒，李男過去拉她時，兩人一起被大水沖走，湍流將兩人沖進松樹園內，卡在水管中溺水身亡。

六股里長鐘鼎平表示，李姓夫妻前天中午和家人餐敘，用餐結束去找鄰居聊天，下午三點後兩人一起回家，當時鄰居還說「雨這麼大是否晚點走」，但兩人可能急著回家，李姓夫妻的家住在清水溪對面約一百公尺處，兩人死亡令人難過。

超大豪雨導致金山對外道路嚴重淹水，前晚無法通行，金山猶如一座孤島，金山老街成「水上市場」，水淹及腰，昨退水後地上都是泥濘。老街上的米堤食品許老闆說，這是卅年來首次這麼嚴重，估計店內損失至少廿幾萬元。開玩具店的郭老闆說，評估店內損失至少四十、五十萬元。

新北市長侯友宜說，針對受颱風影響的商圈、市場、企業、住家與漁船，提供減免與救助等措施，明起受理申請。也呼籲中央對於受災戶能有全國一致性補助標準，會積極向中央爭取。

山陀兒颱風

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