一銀分行驚爆行員螞蟻搬運！每捆百萬現鈔A走數張 得手629萬餘元

第一銀行大湳分行有24年資歷李姓出納主任，疑因投資股票失利，近年時間趁隙潛入金庫，以螞蟻搬運法從每綑百萬元現鈔，A走幾張，總計得手629萬1000元，直到分行主管昨清查庫存現鈔驚覺短少，循線發現是45歲李女所為。桃園市八德警分局晚間說，已受理銀行報案，將通知涉案行員說明，清查金流，依業務侵占罪移送桃園地檢署偵辦。

據悉，桃園市本周三、四因山陀兒颱風連續放2天假，大湳分行昨天上午清點金庫現金時，隨手拿起1捆百萬元現鈔放入數鈔機計算，意外發現少了2至3千元不等，於是將現有現鈔全部清點，發現每捆皆有短少，總計超過上百萬元，立刻要求全分行大調查，李姓出納主任見狀，坦承每次趁著清點現鈔時，有意無意地夾帶1、2張離去，犯案時間未滿1年，雖然她當下允諾會將侵占的公款全數還回，不過一銀仍報警處理。

一銀今也公開聲明，表示大湳分行清查發現庫存現金短缺一事，為大湳分行主動清查，於10月4日發現該分行有行員利用職務之便挪用分行庫存現金629.1萬元，本行當日即向警方報案，也向主管機關通報重大偶發事件。