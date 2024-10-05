「爸媽都沒了」金山溺水夫妻相驗家屬慟 女兒難過：在天上要好好的

北海岸昨天天因山陀兒颱風外圍環流豪雨成災，李姓夫妻被暴漲水流沖走，今天上午發現時已經溺水死亡，檢警下午已完成相驗，認定為溺水意外死亡，家屬相當哀慟。兩夫妻的女兒在社群平台貼文，「一夕之間最無條件疼愛我的爸爸媽媽，都沒了」。

消防人員昨上午6時，發現失聯的李姓男子（65歲）與張姓妻子（52歲），陳屍在金山區潭子內山區一處松樹園內，李靠坐在木質護欄上，張婦則躺在園內，相距約20多公尺。鄰居提供二人最後撐黑色雨傘照，緊緊靠在一起，從照片可看到當時下著大雨，道路已經淹水及膝。

警方說，李姓夫妻行經金山區六股里六興橋，清水溪暴漲水流溢過橋面，當時張妻因大水跌倒，李男要過去拉她，兩人一起被大水沖走，湍流將兩人沖進松樹園內，卡在水管中溺水身亡。

金山警分局今天下午報請檢方完成相驗，判定是溺水意外，家屬相當哀慟，對死亡沒有意見。李姓夫妻有一兒一女，李男平時在自家土地種菜和地瓜務農，夫妻感情很好，兒女也都十分孝順，對突如的淹水意外，一夕失去雙親，家屬都難以接受。