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通緝犯林口長庚商圈拒檢違規逆向逃 檢起訴最重判5年
台北市謝姓男子今年8月間某日上午，行經林口長庚醫院附近商圈，遇上桃園市龜山警分局轄區派出所員警攔查，由於他正因案遭通緝，為求脫身，不僅拒檢多次逆向行駛、闖紅燈，嚴重影響人車，所幸遭攔截圍捕；桃園地檢署偵結，依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。
起訴指出，謝男今年8月11日上午7點56分駕車行經桃園市龜山區復興一路、文化七路口經警攔查，詎料，謝男明知林口長庚商圈車流量大，為掩飾通緝身分，規避攔檢，在鄰近道路多次以逆向行駛、闖紅燈想甩掉窮追不捨的員警。雙方追逐近2公里，經攔截圍捕戰術，在龜山區興華三街45巷附近逮獲。
檢察官認為，被告謝男經警方攔查不停，而於人車往來的道路上，多次違規逆向行駛、闖紅燈長達4分鐘，顯非偶然、短暫為之，謝男危險駕駛行為已致生公眾往來危險，依刑法185條1項妨害公眾往來安全罪嫌起訴，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。
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