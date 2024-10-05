新莊深夜爆衝突...搶搭計程車引爆8人互毆 警快打壓制帶回送辦

新北市新莊區中華路二段一家KTV門口，本月3日深夜發生兩方人馬因搶搭計程車引發衝突。新莊警方獲報出動快打警力前往壓制雙方氣焰，現場帶回滋事8人查辦，偵詢時雙方互控傷害，警詢後依傷害、妨害秩序送辦。

據了解，甲方洪姓男子（28歲）這個月3日晚上與另一群友人前往新北市新莊區中華路二段一家KTV唱歌。當晚近11時許眾人酒酣耳熱結完帳，準備各自回家。不料，洪男走出店外準備搭乘預先叫好的計程車，卻遭乙方林男（44歲）搶攔坐進車內，雙方為此口角。

過程中，乙方林男動手拳毆甲方洪男，甲方6名友人見狀衝前討公道，引發雙方8人街頭衝突，乙方林男與友人陳男（36歲）寡不敵眾，慘遭甲方6人圍毆。新莊警方獲報出動快打警力趕抵，壓制雙方氣焰。帶回甲方事主洪姓男子，動手友人吳男（34歲）、施男（29歲）、楊男（28歲）、陳男（24歲）、潘男（21歲）、黃男（20歲）以及乙方林姓男子、陳男查辦。

偵詢時，甲方洪男指控林男攔截他預叫計程車，又動手打人，乙方林、陳兩男則反控遭6人圍毆，洪男沒動手，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送甲乙雙方8人送辦。

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