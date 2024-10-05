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一度嚴重回堵！聯結車行駛國2左後輪突起火 幸撲滅無人傷

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

今天下午3點多，有輛聯結車行經在國道2號西向19.2公里處，車輛的左側突然冒出大量濃煙，隨即有火苗向上竄出，經路過駕駛示警，聯結車駕駛趕緊停車檢查，發現左後輪起火燃燒，火勢一發不可收拾，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊到場及時撲滅，至於起火原因待釐清。

119勤指中心今天下午3點27分接獲報案，表示桃園市八德區國道2號西向19公里處，外側路肩有輛聯結車後方起火燃燒，立刻派遣八德分隊由小隊長方志豪及4輛消防車、1輛救護車共12名救難救護人員馳援。

由於正逢周末假日，國道車潮眾多壅擠，加上前方聯結車起火，讓國道2號嚴重回堵，消防人車直到3點45分抵達，現場為1輛行進間的的聯結車起火，車輛的左後輪燃燒，燃燒面積大約1平方公尺。

消防人員立刻布水線搶救，經強力水柱的射擊下，火勢逐漸變小，並在4分鐘後完全撲滅，所幸駕駛及時停車查看，未釀傷亡，至於車輛起火原因仍待調查。

國道2號西向19公里處，今天下午3點27分有輛行駛中的聯結車左後輪突然起火燃燒，桃市消防局到場救援無人傷亡，起火原因待釐清。圖／翻攝記者爆料網
國道2號西向19公里處，今天下午3點27分有輛行駛中的聯結車左後輪突然起火燃燒，桃市消防局到場救援無人傷亡，起火原因待釐清。圖／翻攝記者爆料網
國道2號西向19公里處，今天下午3點27分有輛行駛中的聯結車左後輪突然起火燃燒，桃市消防局到場救援無人傷亡，起火原因待釐清。圖／翻攝記者爆料網
國道2號西向19公里處，今天下午3點27分有輛行駛中的聯結車左後輪突然起火燃燒，桃市消防局到場救援無人傷亡，起火原因待釐清。圖／翻攝記者爆料網

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