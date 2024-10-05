新北金山溪水暴漲夫婦遭沖走溺斃 女兒悲痛發聲：爸爸媽媽都沒了

颱風「山陀兒」環流豪大雨重創北海岸，新北市金山區溪水暴漲1對夫婦遭沖走，今天被尋獲時已死亡。警方表示，家屬對死因無意見。死者女兒在社群媒體貼文，悲傷痛失雙親。

新北市消防局指出，今天清晨6時3分民眾報案金山區潭子內發生夫婦2人失蹤，獲報後經搜救人員尋找，將近上午7時許在失蹤現場陸續尋獲65歲男子及51歲女子，但2人都已無生命跡象。家屬表示不需送醫，警方展開後續處理。

金山警分局告訴中央社記者，尋獲的男女為夫妻，下午已相驗2人遺體，死者家屬對於死因無意見，遺體已發還家屬處理後事。

新北市長侯友宜今天在金山區勘災，他接受媒體聯訪時表示，這對夫婦是在潭子內受到溪水暴漲而不幸被沖走，對於死亡消息感到難過痛心。

疑為死者女兒的「Leehan0911」在社群軟體Threads發文，並貼上1張疑為死者生前最後身影。發文表示，一夕之間最無條件疼愛、呵護一輩子及無條件照顧的爸媽都沒了，「你們不再痛了，在天上要好好的」。

文章並感謝外界關心，發文指出，爸爸、媽媽外出去吃飯，當時沒有風雨，回家時一夕之間豪大雨洪水就淹到當地，一夕之間失去雙親很悲痛。