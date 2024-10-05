新店碧潭驚傳溺水意外！女子疑口吐「綠色液體」 立槳男急救人上岸

新北市碧潭風景區今天下午驚傳有人從吊橋上墜落溺水，正巧一名划著立槳男子目擊，即刻救援將落水女子拉救上岸。據了解，這名落水中年女子被救上岸後意識清楚，但口吐疑似清潔劑綠色液體，已由救人員送往醫院救治。

新北市消防局今天下午3時41分獲報，新店區碧潭風景區發生落水意外，1名年約56歲中年女子疑從碧潭吊橋上墜落，正好1名划著立漿的男子目擊，連忙靠近將該名中年女子救起並拉至岸邊。消防救護人員獲報到場時，該位熱心救人男子已悄悄離開。

據了解，這名落水中年女子被救上岸後意識還算清楚，無生命危險，但口吐疑似清潔劑綠色液體，已由救人員送往新店慈滴醫院醫院救治。女子落水原因有待警方進一步調查釐清。

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