影／虛驚一場！水泥船失去動力受困海上多日 船上21人今拖回港

海巡署中部分署第四巡防區前天獲報，本國籍「達和」輪在台中港西方15浬，因舵機油壓泵控制箱故障，無法自行修復，且受山陀兒颱風影響，海上風浪不佳拖船無法前往拖帶，已下錨穩住船體，船上共21人，今天海象轉好，受困水泥船被拖回港途中。

中部分署獲報後立即指導第四巡防區以雷達監控「達和」輪動態、以VHF無線電定時通聯確認狀況，協調艦隊分署派遣4000噸級嘉義艦緊急出勤趕往現場戒護，與交通部航港局中部航務中心保持聯繫研擬應變策略，但受限山陀兒颱風影響，拖船均無法出港拖帶。