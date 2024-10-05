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影／虛驚一場！水泥船失去動力受困海上多日 船上21人今拖回港
海巡署中部分署第四巡防區前天獲報，本國籍「達和」輪在台中港西方15浬，因舵機油壓泵控制箱故障，無法自行修復，且受山陀兒颱風影響，海上風浪不佳拖船無法前往拖帶，已下錨穩住船體，船上共21人，今天海象轉好，受困水泥船被拖回港途中。
中部分署獲報後立即指導第四巡防區以雷達監控「達和」輪動態、以VHF無線電定時通聯確認狀況，協調艦隊分署派遣4000噸級嘉義艦緊急出勤趕往現場戒護，與交通部航港局中部航務中心保持聯繫研擬應變策略，但受限山陀兒颱風影響，拖船均無法出港拖帶。
今天早上9時，海象逐漸轉好，拖船「海歷5號」開始拖帶達和輪，並由另一艘拖船「大瀚711」、艦隊分署中部機動海巡隊嘉義艦CG5001及台中海巡隊PP-10035巡防艇伴航戒護，目前正在拖帶中，船上21人均平安。
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