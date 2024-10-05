租車不還又竊車牌...嘉縣男作勢衝撞警 警擊發4槍仍被逃逸

嘉義縣有民眾今早發現車牌被偷報警，警方循線追查可疑嫌犯，在水上鄉一處偏僻道路發現嫌犯車輛，立即請他配合下車，但嫌犯開車逃逸，還作勢衝撞警方，員警立即對車輪開槍，共擊發4槍，但仍被嫌犯逃跑，警方目前掌握嫌犯身分，全力圍捕中。

據了解，30多歲男子疑似侵占出租車輛，還偷盜其他車輛車牌，將車牌懸掛在白色出租轎車上，警方今天獲報循線追查，嫌犯開車逃逸還作勢衝撞，警方開4槍阻止，射中右前輪及右後車門，嫌犯隨即開車往鹿草鄉方向逃逸，最後棄車後形蹤不明。