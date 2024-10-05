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被拍照公審...基隆消防員颱風天中午買便當遭質疑 仁愛分隊回應了
10月3日基隆正在刮颱風，當地災情慘重，有網友卻在臉書發文，指某基隆分隊消防員不到中午12點就在買便當，一次買了15個，要大家評理。但此文一出，馬上引來眾怒與炎上：消防人員也是人「不用吃飯嗎」要PO文者多一點同理心。
基隆消防局仁愛分隊今天也回應了，黃分隊長說，當天長庚醫院火警，共出動16車40人救災，疏散上百人，仁愛分隊也在其中，消防員三餐不定時，通常先抽空吃便當，吃完剛巧12點也出去救災。
消防分隊表示，其實回溯10月3日那天，山陀兒颱風正登陸，各地災情慘、都在淹水，消防員都在待命，所以是抓著空檔買飯。匿名公社中的po文照片，只見一人穿著螢光制服消防員在排隊買飯，另一名著黑色T恤，兩人排著隊在便當店的門口。
便當店人員受訪也說，颱風天無法外送，即使公家機關叫便當，都要自己來取，「消防員救災很辛苦、三餐不定時，買便當很正常啊」。
基隆市仁愛分隊分隊長黃博昇表示，消防隊沒有規定說一定要是幾點才能買便當，通常是勤務忙完的時候，中午提早讓同仁買便當，吃完就可上工。
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