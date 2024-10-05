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高雄蚵子寮漁港傳落海意外 男面朝下漂浮救上岸仍不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現一名男子面朝下在海中漂浮通報海巡安檢所，海巡出動橡皮艇將溺水已意識不清的男子救上岸，施以CPR急救後送醫，但仍宣告不治；警方查出死者為37歲陳姓男子，陳近來精神狀況不穩，今早家屬曾報案尋人，豈料仍發生憾事。

海巡署南部分署第一一岸巡隊蚵子寮漁港安檢所守望人員今天上午7時許獲報，有民眾疑似溺水，在海中載浮載沉，隨即啟動救援機制，派遣1艇3人駕駛30P橡皮艇，並攜帶遙控式動力救生圈等救援裝備，共計1艇2車7人趕赴現場救援。

海巡人員於7時30分許將溺水男子救上岸，發現男子已意識不清，施以CPR急救後，由救護員將男子送醫急救，仍宣告不治。

警方事後根據死者身上證件查出身分為37歲的陳姓男子，陳男因近來精神狀況不佳，今早離家後，親友擔心安危曾向警方報案，豈料不久卻接到噩耗；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現男子面朝下在海中漂浮，海巡出動橡皮艇將溺水男子救上岸，但送醫仍宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現男子面朝下在海中漂浮，海巡出動橡皮艇將溺水男子救上岸，但送醫仍宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現男子面朝下在海中漂浮，海巡出動橡皮艇將溺水男子救上岸，但送醫仍宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現男子面朝下在海中漂浮，海巡出動橡皮艇將溺水男子救上岸，但送醫仍宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現男子面朝下在海中漂浮，海巡出動橡皮艇將溺水男子救上岸，但送醫仍宣告不治。記者石秀華／翻攝
高雄市蚵子寮漁港今天上午7時許有民眾發現男子面朝下在海中漂浮，海巡出動橡皮艇將溺水男子救上岸，但送醫仍宣告不治。記者石秀華／翻攝

海巡署 溺水 高雄市

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