快訊

不去萬里老家勘災卻到台南拜廟參香？賴清德這樣說

怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

聽新聞
0:00 / 0:00

夫為救妻一起溺水最後撐傘影像曝 兒：昨全家一起吃飯

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山昨天淹大水，李姓夫妻在返家時被大水沖落窪地溺水死亡，新北市六股里長鐘鼎平表示，李姓夫妻昨與兒子全家人才一起用餐，後來兩人到鄰居家聊天，返家途中發生意外，鄰居看水淹很大曾勸是否晚點再走，但兩人急著回家，未料發生憾事。李男兒子說，對父母發生意外死亡，非常難過。

北海岸昨天大雨狂炸多處淹水災情，新北市金山淹大水，李姓夫妻傳出溺水死亡，警方說，溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，湍急水流溢過橋面，將兩夫妻沖進橋旁較低窪的花圃內，兩人就卡在水管溺水。

新北市六股里長鐘鼎平表示，昨天因為大雨不斷，河水暴漲，十分的突然，大水一下子衝過河床淹上來，李姓夫妻要返家時，一不小心被大水沖走。

鐘鼎平說，李姓夫妻昨天中午跟兒子、媳婦與孫子，及遠從台北來金山的親家母，一起在餐敘，用餐結束，夫妻兩人又去附近找鄰居聊天，下午3點結束後兩人一起回家，剛好在回家的路就被大水沖走。

鐘鼎平表示，因為當時已經淹水了。鄰居有跟他們說，雨這麼大是不是要稍為等一下再走點，但可能急著回家，就發生意外。李姓夫妻的家住在清水溪對面約100公尺處，兩人死亡令人難過。

據指出，鄰居看水淹很大，曾勸是否晚一點再走，但兩人急著回家，未料發生憾事。李的兒子今天凌晨5點多發現兩人一直沒有回家才報案，消防人員展開搜尋，找到時已是兩具冰冷遺體。警方今天上午已報請檢方相驗釐清死因，初判是溺水意外死亡。

死者弟弟及友人黃姓葬儀社人員都說，家屬曾說，當時張妻因為水淹上來緊張到跌倒，李男要過去拉她，兩人一起被大水沖走。李姓夫妻平時有種菜、地瓜，感情很好，兒子也很孝順。

金山夫妻溺水前最後撐傘影像曝，當時已淹大水，還下著大雨。記者游明煌／翻攝
金山夫妻溺水前最後撐傘影像曝，當時已淹大水，還下著大雨。記者游明煌／翻攝

淹水 金山

延伸閱讀

金山淹大水朱銘美術館建物作品都受損 新北將邀文資委員會勘

影／金山昨日豪雨轟炸 長興宮遭土石流淹沒

影／金山淹大水 陽金公路管線斷裂影響供水 攤商向侯友宜抱怨不已

金山淹水夫妻雙亡 鄰居：過橋遇湍流沖進花圃中溺水

相關新聞

夫為救妻一起溺水最後撐傘影像曝 兒：昨全家一起吃飯

新北市金山昨天淹大水，李姓夫妻在返家時被大水沖落窪地溺水死亡，新北市六股里長鐘鼎平表示，李姓夫妻昨與兒子全家人才一起用餐...

金山淹水夫妻雙亡 鄰居：過橋遇湍流沖進花圃中溺水

北海岸昨天大雨狂炸多處淹水災情，新北市金山淹大水，一對六旬夫妻傳出溺水死亡，警方說，溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時...

受困三芝8小時沒進食？救難協會協助木屐寮5人脫困

新北市119、1999今天上午接獲通報，位於三芝區木屐寮有3名洽公人員、2名住戶從昨晚開始受困8小時沒有進食。新北市消防...

1999轉達助民清理土石 基層警、消苦笑：應救援為先

昨天下午開始新北市多處地區受超大豪雨驟降，導致山區道路、低窪地區積淹水嚴重、道路土石崩塌中斷，甚有房屋遭土石流沖壞、民眾...

埔里鎮鬧區深夜大火3店鋪陷入火海 消防員冒險救人

南投縣埔里鎮南昌街昨晚10時發生火警，因為是連棟透天店面，起火點店面內部囤積大量雜物，導致搶救困難，甚至向兩側店面延燒，...

疑投資失利財務壓力大 北市男清晨陳屍碧湖公園涼亭

游姓男子近期為債務困擾，今晨被發現陳屍台北市內湖區碧湖公園涼亭內，警、消獲報到場游男已明顯死亡，後續將報請檢察官相驗釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。