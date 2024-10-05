夫為救妻一起溺水最後撐傘影像曝 兒：昨全家一起吃飯

新北市金山昨天淹大水，李姓夫妻在返家時被大水沖落窪地溺水死亡，新北市六股里長鐘鼎平表示，李姓夫妻昨與兒子全家人才一起用餐，後來兩人到鄰居家聊天，返家途中發生意外，鄰居看水淹很大曾勸是否晚點再走，但兩人急著回家，未料發生憾事。李男兒子說，對父母發生意外死亡，非常難過。

北海岸昨天大雨狂炸多處淹水災情，新北市金山淹大水，李姓夫妻傳出溺水死亡，警方說，溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，湍急水流溢過橋面，將兩夫妻沖進橋旁較低窪的花圃內，兩人就卡在水管溺水。

新北市六股里長鐘鼎平表示，昨天因為大雨不斷，河水暴漲，十分的突然，大水一下子衝過河床淹上來，李姓夫妻要返家時，一不小心被大水沖走。

鐘鼎平說，李姓夫妻昨天中午跟兒子、媳婦與孫子，及遠從台北來金山的親家母，一起在餐敘，用餐結束，夫妻兩人又去附近找鄰居聊天，下午3點結束後兩人一起回家，剛好在回家的路就被大水沖走。

鐘鼎平表示，因為當時已經淹水了。鄰居有跟他們說，雨這麼大是不是要稍為等一下再走點，但可能急著回家，就發生意外。李姓夫妻的家住在清水溪對面約100公尺處，兩人死亡令人難過。

據指出，鄰居看水淹很大，曾勸是否晚一點再走，但兩人急著回家，未料發生憾事。李的兒子今天凌晨5點多發現兩人一直沒有回家才報案，消防人員展開搜尋，找到時已是兩具冰冷遺體。警方今天上午已報請檢方相驗釐清死因，初判是溺水意外死亡。