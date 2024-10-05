快訊

楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了

江蕙今國慶登場 彩排到凌晨「徹夜未眠」服裝搶先知！

隱私不保？哈佛學生實測Meta雷朋智慧眼鏡 掃描路人竟能獲取個資

聽新聞
0:00 / 0:00

1999轉達助民清理土石 基層警、消苦笑：應救援為先

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天下午開始新北市多處地區受超大豪雨驟降，導致山區道路、低窪地區積淹水嚴重、道路土石崩塌中斷，甚有房屋遭土石流沖壞、民眾受困。新北市警、消逾24小時不眠休持續派員挺進災區救援。今早1999轉民眾陳情「協助清理屋外土石」基層警、消苦笑「現應以救援救人為先，而不是叫我們清理土石」

據了解，受颱風山陀兒登陸後轉熱帶性低氣壓影響，昨天新北市多處山區降下超大豪雨，其中金山區三和更降下單日累積最高雨量613.5毫米。驟降大雨導致金山、萬里、瑞芳、三芝、淡水等地區陸續傳出有道路因土石崩落中斷、民宅遭土石沖壞、民眾受困等災情。

昨天下午至今天中午12時許止，新北市119、110、1999、區公所、災害防救辦公室受理淡水、三芝、石門、金山、萬里等區災害合計207件，協助救出人數合計90人，疏散合計155人，民眾自救或互救脫困的221人。

第一線協處新北市警、消接獲通報截至今午，已逾24小時不眠休挺進災區救援，不少災區道路中斷，需棄救災車輛，以徒步方式挺進災區協處，直到今天早上警、消仍與時間拔河，徒步前進希望快點接觸到受困民眾，以利後續處理。

不過，今天上午10時30分左右，1999接獲民眾陳情，以「因颱風有土石灌進民宅」「雖可進屋清除，但屋外有土石無法清除」為由，轉警、消單位協助前往清除。經了解後，民眾陳情案件並無立即性危險，且目前警、消仍投入許多人力，以徒步方式持續挺進災區勘察協處，但為維護市政一體，仍派員前往協處。

對此，有基層警、消表示，這些住戶並無安全疑慮，甚至可以自行清理。目前三芝、金山還在水深火熱，警、消仍動用大多數人力持續前往勘災救援。但這時候調派我們去協助民眾清理土石，幫整理家園，真的不適當，無奈苦笑說「現應以救援救人為先，而不是叫我們清理土石」

有基層則說，昨天到現在絕大多數受困救援來電，並不是當地民眾致電119、110求援，大都是災區外圍親友自覺危險幫打電話。導致多數警、消冒險挺進災區，「受困民眾」都不願隨員護送下山，讓基層很是無奈。

基層說，其實現今科技發達人手一機，親友擔心家人恐受困山區能夠理解，但可以先以手機聯繫、拍照確認有撤離必要，再請相關單位派員前往協處，否則大批救援人力冒險挺進災區，卻勸不離「受困民眾」下山，不但浪費救災量能，也會影響到其他地區救援效率。

昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午開始新北市多處降下豪大雨，造成土石崩落、道路中斷，警、消今早卻接到1999代轉「協助清理土石」要求，引發基層議論。記者曾伯愷／翻攝

土石流 金山

延伸閱讀

受困三芝8小時沒進食？救難協會協助木屐寮5人脫困

影／基隆土石崩塌謝國樑勘災 盼2天假日趕工復原

新北三芝24小時降雨量250毫米 101縣道9k土石崩落搶通中

金山大淹水 潭子山區夫妻2人躲避不及被水沖走已明顯死亡

相關新聞

金山淹水夫妻雙亡 鄰居：過橋遇湍流沖進花圃中溺水

北海岸昨天大雨狂炸多處淹水災情，新北市金山淹大水，一對六旬夫妻傳出溺水死亡，警方說，溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時...

受困三芝8小時沒進食？救難協會協助木屐寮5人脫困

新北市119、1999今天上午接獲通報，位於三芝區木屐寮有3名洽公人員、2名住戶從昨晚開始受困8小時沒有進食。新北市消防...

夫為救妻一起溺水最後撐傘影像曝 兒：昨全家一起吃飯

新北市金山昨天淹大水，李姓夫妻在返家時被大水沖落窪地溺水死亡，新北市六股里長鐘鼎平表示，李姓夫妻昨與兒子全家人才一起用餐...

1999轉達助民清理土石 基層警、消苦笑：應救援為先

昨天下午開始新北市多處地區受超大豪雨驟降，導致山區道路、低窪地區積淹水嚴重、道路土石崩塌中斷，甚有房屋遭土石流沖壞、民眾...

埔里鎮鬧區深夜大火3店鋪陷入火海 消防員冒險救人

南投縣埔里鎮南昌街昨晚10時發生火警，因為是連棟透天店面，起火點店面內部囤積大量雜物，導致搶救困難，甚至向兩側店面延燒，...

疑投資失利財務壓力大 北市男清晨陳屍碧湖公園涼亭

游姓男子近期為債務困擾，今晨被發現陳屍台北市內湖區碧湖公園涼亭內，警、消獲報到場游男已明顯死亡，後續將報請檢察官相驗釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。