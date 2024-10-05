1999轉達助民清理土石 基層警、消苦笑：應救援為先

昨天下午開始新北市多處地區受超大豪雨驟降，導致山區道路、低窪地區積淹水嚴重、道路土石崩塌中斷，甚有房屋遭土石流沖壞、民眾受困。新北市警、消逾24小時不眠休持續派員挺進災區救援。今早1999轉民眾陳情「協助清理屋外土石」基層警、消苦笑「現應以救援救人為先，而不是叫我們清理土石」

據了解，受颱風山陀兒登陸後轉熱帶性低氣壓影響，昨天新北市多處山區降下超大豪雨，其中金山區三和更降下單日累積最高雨量613.5毫米。驟降大雨導致金山、萬里、瑞芳、三芝、淡水等地區陸續傳出有道路因土石崩落中斷、民宅遭土石沖壞、民眾受困等災情。

昨天下午至今天中午12時許止，新北市119、110、1999、區公所、災害防救辦公室受理淡水、三芝、石門、金山、萬里等區災害合計207件，協助救出人數合計90人，疏散合計155人，民眾自救或互救脫困的221人。

第一線協處新北市警、消接獲通報截至今午，已逾24小時不眠休挺進災區救援，不少災區道路中斷，需棄救災車輛，以徒步方式挺進災區協處，直到今天早上警、消仍與時間拔河，徒步前進希望快點接觸到受困民眾，以利後續處理。

不過，今天上午10時30分左右，1999接獲民眾陳情，以「因颱風有土石灌進民宅」「雖可進屋清除，但屋外有土石無法清除」為由，轉警、消單位協助前往清除。經了解後，民眾陳情案件並無立即性危險，且目前警、消仍投入許多人力，以徒步方式持續挺進災區勘察協處，但為維護市政一體，仍派員前往協處。

對此，有基層警、消表示，這些住戶並無安全疑慮，甚至可以自行清理。目前三芝、金山還在水深火熱，警、消仍動用大多數人力持續前往勘災救援。但這時候調派我們去協助民眾清理土石，幫整理家園，真的不適當，無奈苦笑說「現應以救援救人為先，而不是叫我們清理土石」

有基層則說，昨天到現在絕大多數受困救援來電，並不是當地民眾致電119、110求援，大都是災區外圍親友自覺危險幫打電話。導致多數警、消冒險挺進災區，「受困民眾」都不願隨員護送下山，讓基層很是無奈。