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埔里鎮鬧區深夜大火3店鋪陷入火海 消防員冒險救人
南投縣埔里鎮南昌街昨晚10時發生火警，因為是連棟透天店面，起火點店面內部囤積大量雜物，導致搶救困難，甚至向兩側店面延燒，南投縣消防局調派埔里等4分隊，10輛水箱車灌救，經過2小時才全部撲滅，幸好無人員受傷，火警原因將由火調人員進一步調查。
南昌街位在埔里鎮市區人口密集，昨天深夜10時其中一棟透店店面冒出大火濃煙，大火從2樓向3樓竄燒，並波及左右兩側店鋪，南投縣消防局接獲報案後，調派埔里、中心碑、魚池、日月潭4分隊10部水箱車、救護車到場，警方也調派人力，協助疏導交通。
起火店鋪內囤積大量雜物導致搶救困難，波及延燒兩側住戶，烈焰、濃煙直竄，消防人員佈線搶救，一方面射水局限火勢、調查是否有民眾受困火場，同時著裝進入屋內搶救逐一搜索是否有民眾受困亦無人員傷亡。
火警在2小時後撲滅，幸好無人員傷亡，建築、財物損失初步估計約500萬元，起火原因及財物損失，由消防局火調人員進一步調查釐清。
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