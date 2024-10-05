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受困三芝8小時沒進食？救難協會協助木屐寮5人脫困
新北市119、1999今天上午接獲通報，位於三芝區木屐寮有3名洽公人員、2名住戶從昨晚開始受困8小時沒有進食。新北市消防局派員前往救援，不過人車因土石崩落阻道改徒步前往，稍早已知，5人狀況穩定，已先由救難協會人員協助脫困，正用車輛載送下山。
據了解，新北市三芝區田寮24小時累積降雨量達250毫米。受昨天豪大雷雨影響，新北市三芝區多處山區道路、低窪地區積淹水嚴重、道路土石崩塌中斷。
新北市119、1999今天上午接獲民眾通報指稱，位於新北市三芝區木屐寮40之2號，有3名洽公人員、2名住戶從昨晚開始受困，截至上午已逾8小時沒有進食。新北市消防局獲報出動人車前往救援，不過因通往道路遭崩落土石淹埋阻，只能改以徒步方式續前營救。
不過，稍早傳來好消息，已知受困5人狀況穩定，先由救難協會人員協助脫困，用車輛載送下山。目前雨勢雖已緩和，但該區仍有多戶民眾守在家園，消防人員持續挺進查看，若確有安全顧慮，再做後續勸離。
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