台74線紅色Golf高速逆向車禍 惡劣撞人還踩油門逃跑

台中市西屯區台74線今凌晨3點多發生逆向撞車意外，盧姓男子駕駛小貨車途中正前方卻出現1輛逆向車，盧緊急向左閃避仍遭撞翻車，逆向肇事的紅色福斯Golf轎車卻加速逃逸無蹤，警方調閱監視器已鎖定該車駕駛，將通知到案朝公共危險、肇事逃逸等罪嫌偵辦。

台中第六分局今凌晨3點多獲報，西屯區台74線西行13.7公里處有車禍，經查盧姓男子（74歲）當時開小貨車沿台74線中間車道西行，往彰化方向，突然眼前出現1輛逆向車急駛而來，他立即向左方閃避，但仍遭對方擦撞，自己再撞到內側分隔島釀翻車。

盧男車禍後自行脫困，包括頭部、雙手都有挫傷，送中港澄清醫院就醫，另盧男經酒測值為0。