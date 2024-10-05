快訊

太巧合！Energy時隔21年再戰新加坡 搭星宇航竟是「K董」親自駕駛

高雄災損補助曝光！住家被路樹壓毀領1萬救助金、水淹50公分領1.5萬

楊繡惠5年前罵她「賤人就是矯情」 網友扮偵探見驚人巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

台74線紅色Golf高速逆向車禍 惡劣撞人還踩油門逃跑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區台74線今凌晨3點多發生逆向撞車意外，盧姓男子駕駛小貨車途中正前方卻出現1輛逆向車，盧緊急向左閃避仍遭撞翻車，逆向肇事的紅色福斯Golf轎車卻加速逃逸無蹤，警方調閱監視器已鎖定該車駕駛，將通知到案朝公共危險、肇事逃逸等罪嫌偵辦。

台中第六分局今凌晨3點多獲報，西屯區台74線西行13.7公里處有車禍，經查盧姓男子（74歲）當時開小貨車沿台74線中間車道西行，往彰化方向，突然眼前出現1輛逆向車急駛而來，他立即向左方閃避，但仍遭對方擦撞，自己再撞到內側分隔島釀翻車。

盧男車禍後自行脫困，包括頭部、雙手都有挫傷，送中港澄清醫院就醫，另盧男經酒測值為0。

而當下逆向、撞人的紅色轎車沒有停下來，反而加速繼續逆向逃逸無蹤，警方比對監視器發現是輛福斯廠牌的Golf轎車，目前已經掌握其車牌、身分，將通知當事人到案說明，將朝公共危險、肇事逃逸等方向偵辦。

盧男駕駛小貨車經台74線遇上逆向駕駛遭撞翻。記者曾健祐／翻攝
盧男駕駛小貨車經台74線遇上逆向駕駛遭撞翻。記者曾健祐／翻攝
盧男駕駛小貨車經台74線遇上逆向駕駛遭撞翻。記者曾健祐／翻攝
盧男駕駛小貨車經台74線遇上逆向駕駛遭撞翻。記者曾健祐／翻攝

台中市 福斯 車禍 逆向

延伸閱讀

少子化、政策壓抑 豪宅聚落台中西屯區總銷量腰斬

轎車路過學區暴衝撞上人行道 波及4輛大小車5人受傷

國道標誌牌面鬆脫砸中轎車 駕駛：高公局認疏失「4螺絲只剩1個」

影／台南轎車疑自撞翻覆起火 男駕駛受困燒成焦屍

相關新聞

金山大淹水 潭子山區夫妻2人躲避不及被水沖走已明顯死亡

山陀兒颱風昨天減弱降為熱帶型低氣壓，但仍為北部及東北部地區帶來豪大雨，但今天傳出不幸消息，金山區發現1對夫妻疑逃避不及被大...

金山淹水夫妻雙亡 鄰居：過橋遇湍流沖進花圃中溺水

北海岸昨天大雨狂炸多處淹水災情，新北市金山淹大水，一對六旬夫妻傳出溺水死亡，警方說，溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時...

影／金山潭子夫妻遭溪水沖走雙亡 侯友宜證實：難過痛心

金山地區昨天受到豪大雨侵襲，導致淹水淹到腰部，還變成「水上市場」。新北市長侯友宜今早視察金山老街豪大雨搶災情形，他說，除...

受困三芝8小時沒進食？救難協會協助木屐寮5人脫困

新北市119、1999今天上午接獲通報，位於三芝區木屐寮有3名洽公人員、2名住戶從昨晚開始受困8小時沒有進食。新北市消防...

國1北上林口路段2大貨車追撞 回堵6公里到桃園

國道1號林口路段發生2輛大貨車追撞事故，造成車流嚴重回堵6公里。根據警廣即時路況，今天凌晨5時49分，國1北上44.9公...

獨／駕車牌被註銷賓士 男開車逃30分鐘撞車又撞人仍被逮

莊姓男子昨開賓士車因車牌遭註銷拒警拖吊，駕車從新北市永和區一路往新店逃竄30分鐘，途中不僅撞車又撞人，仍被永和警方通報新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。