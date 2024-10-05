高雄8旬嬤山陀兒來時外出 迷途3小時幸運遇警
山陀兒颱風3日近午時分登陸高雄，鳳山區80歲葉姓老婦上午10時許從住處外出散步迷途，家人眼見「風雨欲來風滿樓」，擔心安危，焦急報失蹤，下午1時40分許，員警巡經離葉家400公尺外的三誠路時，見葉婦呆坐，認出是通報失蹤的婦人，將她平安帶返家。
家住鳳山區瑞春街的葉姓婦人高齡80歲，患有輕微失智症狀，3日上午在山陀兒颱風登陸高雄，室外颳起14級陣風時，趁家人不注意之際，外出散步，葉家人遍尋不著，擔心葉婦安危，向警方報失蹤人口。
當天下午1時40分許，五甲所員警巡經三誠路時，看到一名阿嬤呆坐在某家商店外，於是下車關懷，檢視容貌發現是早上才通報的失蹤人口，警方冒著風雨將葉婦載返派出所，家屬獲悉急忙趕赴警所接人，並感謝警察幫忙，讓葉婦平安返家。
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