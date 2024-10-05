影／8萬元假髮暫放大樓管理室 翁順手牽羊偷走
新北市陳姓女子日前將客人購買價值8萬元假髮暫放大樓管理室，卻遭劉姓男子順手牽羊偷走，警方擴大調閱沿路監視器，昨查獲劉男到案，警詢後昨依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市永和區一間假髮店陳姓女員工日前因客人表示稍晚會來拿取一頂價值8萬元的假髮，便將客人購買的假髮暫時放置在大樓1樓管理室，沒想到路過的劉姓男子（62歲）見裝假髮的袋子就放在管理室櫃檯上，且四下無人，不慌不忙直接拿了就快速離去。
陳女發現客人購買的假髮遭竊十分著急，不僅急忙報警並於臉書在地社發留文，同時留下竊賊的大樓行竊身影書面，希望廣大的網友們協助指認找尋。
永和警分局轄區永和派出所受理陳女報案後積極調閱案地點周邊監視器全力偵辦，鎖定劉姓男子（62歲）涉有重嫌，在昨天下午2時許順利查獲劉男，他到案後嫌辯稱，因看見女生假髮十分美麗，一時情不自禁便伸手竊取，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地方檢察署偵辦。
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