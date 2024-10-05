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颱風天騎車上國道追風 男國3香山摔車結束40公里旅程

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

20歲越南籍陳姓男子前天趁颱風天四處無人，竟騎摩托車從楊梅上國道1號一路驅車南下「追風」，途中又轉國道3號，最後在香山交流道摔車才遭警方帶回，整路騎了40公里。警方表示，除了開罰外，再視情節依公共危險罪函送法辦。

有網友在臉書「竹北人有事嗎」貼出國道監視器畫面，只見颱風天高速公路上沒幾輛車，陳男的藍色摩托車格外搶眼，而陳男騎車奔馳在國道上，不斷在內線、外線切換，相當危險，國道警方接獲報案，也派員出動跟在陳男後方。

國道警方在國道1號南向84公里指示陳男路肩靠邊停車，但陳男不予理會，還繼續在車道間任意行駛，甚至騎上五楊高架橋，一路南下到了新竹系統，接著又轉切國道3號，最後在香山交流道出口處自撞路緣摔車，結束他在國道長征40公里的行程。

整起畫面也引起網友熱議，紛紛留言：「太棒了，結局沒失望」、「現場目擊他騎的爆快，我開100被他很甩，最後這台車倒臥在香山交流道，員警還扶他跟他的車，與高速公路上的追風相比，頗狼狽」、「騎士是越南人，我在現場，語言不通還急扣越南籍翻譯」、「最後摔車喔？摔得好啊」。

國道警方表示，陳姓男子酒測值為0，自述要去找朋友，跟著導航走但疑因不熟路況誤上國道。由於陳男騎車行駛高速公路、無照駕駛、不服稽查及危險駕駛，除已依規定製單舉發，並將檢視相關事證是否涉及公共危險罪再依法送辦。

警方提醒，用路人應遵守標誌標線指示行駛，機車騎士誤闖國道將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定處駕駛人3000元以上至6000 元以下罰鍰。若有危險駕駛之行為，將依道路交通管理處罰條例第43條規定處駕駛人6000 元以上至3萬6000 元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。

國道警方表示，陳姓男子酒測值為0，自述要去找朋友，跟著導航走但疑因不熟路況誤上國道。圖／國道警方提供
國道警方表示，陳姓男子酒測值為0，自述要去找朋友，跟著導航走但疑因不熟路況誤上國道。圖／國道警方提供
陳男最後在香山交流道出口處自撞路緣摔車，結束他在國道長征40公里的行程。圖／取自竹北人有事嗎
陳男最後在香山交流道出口處自撞路緣摔車，結束他在國道長征40公里的行程。圖／取自竹北人有事嗎
國道警方在國道1號南向84公里指示陳男路肩靠邊停車，但陳男不予理會，還繼續在車道間任意行駛。圖／取自竹北人有事嗎
國道警方在國道1號南向84公里指示陳男路肩靠邊停車，但陳男不予理會，還繼續在車道間任意行駛。圖／取自竹北人有事嗎
20歲越南籍陳姓男子前天趁颱風天四處無人，竟騎摩托車從楊梅上國道1號一路驅車南下「追風」。圖／取自竹北人有事嗎
20歲越南籍陳姓男子前天趁颱風天四處無人，竟騎摩托車從楊梅上國道1號一路驅車南下「追風」。圖／取自竹北人有事嗎

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