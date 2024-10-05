台南夜店內太擠擦撞起糾紛 3男店外打起來
台南中西區金華路3段一家夜店今清晨因場內擁擠，酒客擦撞起糾紛，清晨4時許在酒店外打起來，警方據報趕往現場處理，已無打架情事，經員警調閱附近監視器後，將涉案21歲吳姓、22歲連姓及27歲陳姓3名男子帶回調查，詢後依涉聚眾鬥毆、傷害及違反社會秩序維護法送辦。
有民眾在現場目睹這場打架糾紛，也在Threads發文「xx夜店 安管被打」，指「我下來就已經在打了，有人知道原因嗎？」，引發討論。
台南市警二分局指出，中西區金華路3段一家夜店外面，今天清晨4時許發生打架糾紛，員警獲報後立即趕到現場，惟已無打架情事，經員警調閱附近監視器後，將涉案的3名男子帶回派出所調查，釐清案情。
經了解，因雙方在夜店太擁擠，不慎擦撞，因而起糾紛，雙方在夜店外打了起來，警方詢後，涉案吳男等3人將依涉聚眾鬥毆、傷害等罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。
二分局呼籲，民眾發生糾紛，應尋求正當管道解決，絕不容許暴力等違法行為，影響社會治安，必定依法究辦，絕不寬貸。如發現任何不法行為，請立即撥打110報案專線，協助維護社會秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言