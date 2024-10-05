台南夜店內太擠擦撞起糾紛 3男店外打起來

台南中西區金華路3段一家夜店今清晨因場內擁擠，酒客擦撞起糾紛，清晨4時許在酒店外打起來，警方據報趕往現場處理，已無打架情事，經員警調閱附近監視器後，將涉案21歲吳姓、22歲連姓及27歲陳姓3名男子帶回調查，詢後依涉聚眾鬥毆、傷害及違反社會秩序維護法送辦。

有民眾在現場目睹這場打架糾紛，也在Threads發文「xx夜店 安管被打」，指「我下來就已經在打了，有人知道原因嗎？」，引發討論。

台南市警二分局指出，中西區金華路3段一家夜店外面，今天清晨4時許發生打架糾紛，員警獲報後立即趕到現場，惟已無打架情事，經員警調閱附近監視器後，將涉案的3名男子帶回派出所調查，釐清案情。

經了解，因雙方在夜店太擁擠，不慎擦撞，因而起糾紛，雙方在夜店外打了起來，警方詢後，涉案吳男等3人將依涉聚眾鬥毆、傷害等罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。