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獨／駕車牌被註銷賓士 男開車逃30分鐘撞車又撞人仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

莊姓男子昨開賓士車因車牌遭註銷拒警拖吊，駕車從新北市永和區一路往新店逃竄30分鐘，途中不僅撞車又撞人，仍被永和警方通報新店警方合力攔下逮捕。警詢後今依公共危險罪嫌依法移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警分局交通分隊員警林東保昨天下午3時50分在永和區保安路上發現莊姓男子（58歲）所駕賓士汽車，其懸掛車牌已遭監理位註銷，攔車準備取締並進行拖吊，不料，莊男不服取締涉嫌駕車加速逃逸，林員會同秀朗、得和派出所支援警方從永和區一路追至新店區環河東路與安和路2段口，與獲報協助攔截圍捕的新店警方共11人，於昨天下午4時 12分合力攔車逮人。

莊男在逃跑過程中，駕車行經永和區林森路20巷口及成功路1段時，分別與機車及行人發生擦撞交通事故，這2起事故現場由永和交通分隊另派員警到場處理。

據了解，莊男所駕駛的賓士汽車因違規記點過多，於去年12月9日遭監理單位註銷該車車牌，莊男擔心被抓才會拚命逃跑。警詢後今依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

經警方調閱沿路監視器發現莊男逃跑途中途，曾在永和區民樂街39巷短暫停留並開啟後車廂，警方懷疑莊男乘機丟棄可疑違禁物品，將持續擴大調查及該車是否有其他違規情事。

莊姓男子昨開賓士車因車牌遭註銷拒警拖吊，駕車從新北市永和區一路往新店逃竄30分鐘，途中不僅撞車又撞人，仍被永和警方通報新店警方合力攔下逮捕。 記者王長鼎／翻攝
莊姓男子昨開賓士車因車牌遭註銷拒警拖吊，駕車從新北市永和區一路往新店逃竄30分鐘，途中不僅撞車又撞人，仍被永和警方通報新店警方合力攔下逮捕。 記者王長鼎／翻攝
莊姓男子昨開賓士車因車牌遭註銷拒警拖吊，駕車從新北市永和區一路往新店逃竄30分鐘，途中不僅撞車又撞人，仍被永和警方通報新店警方合力攔下逮捕。 記者王長鼎／翻攝
莊姓男子昨開賓士車因車牌遭註銷拒警拖吊，駕車從新北市永和區一路往新店逃竄30分鐘，途中不僅撞車又撞人，仍被永和警方通報新店警方合力攔下逮捕。 記者王長鼎／翻攝

交通事故 賓士 車禍

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