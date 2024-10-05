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金山淹水夫妻雙亡 鄰居：過橋遇湍流沖進花圃中溺水

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

北海岸昨天大雨狂炸多處淹水災情，新北市金山淹大水，一對六旬夫妻傳出溺水死亡，警方說，溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流溢過橋面，湍流將兩人沖進花圃，卡在水管中溺水。

消防局今天凌晨零時14分獲報，金山區潭子內傳出有人失聯，今天凌晨零時14分，消防分隊人員前往搜索未發現，今天上午6時3分家屬表示發現張姓（51歲）妻子，再出動8車24人前往搜救，6時53分在樹林處發現另外李男（65歲），2人為住在附近的夫妻，均明顯死亡未送醫。

消防局表示，後續交警方調查處理，出動第六大隊、金山中隊、金山和萬里分隊，共8車24人協助。

金山警分局調查，現場發現李男，在距金山區潭子內1號50公尺外松樹園內，坐靠在木質護欄上，衣著完整，無明顯外傷，但已無生命跡象。

另距李男位置20公尺外，發現張女陳屍該松樹園內，衣著完整且無生命跡象，無明顯外傷，經查為夫妻關係，案經死者兒子到場確認無誤，警方已封鎖現場，並通報偵查隊鑑識小組到場採證。

據了解，溺水地點接近新北市金山區六股里六興橋，夫妻經過這座橋，水流湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。附近民眾表示，夫妻感情很好，當時下大雨淹水，過橋時被沖走，鄰居都表示很難過，不可置信。

溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝
溺水的地點在金山區六股里六興橋，當時下大雨，水已淹上來，夫妻經過這座橋，水流太多湍急，將兩夫妻沖進花圃內，卡在水管溺水。記者游明煌／翻攝

淹水 金山

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