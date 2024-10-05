板警颱風天逮車手扣巨額贓款 槍械室暫充當金庫

新北市警方在山陀兒颱風來襲時，循線在北市查獲陳姓及黃姓2名詐團車手及收水手，查獲被害人遭騙現金840萬元，因颱風期間行也停止上班，警方將槍械室充當保管金庫，昨天銀行恢復營業，派員護鈔陪同被害人將錢存回銀行。黃姓、陳姓2嫌於警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警分局後埔派出所員警吳偉鉦本月2日執行超商巡簽，發現陳姓男子（51歲）於超商桌上擺放疑似假投資的證件及收據，疑似是詐團車手，不動聲色立即暗中通報所長王品正並展開跟監行動。

警方一路跟監陳男至台北市萬華區埋伏，成功查獲陳男在詐騙集團的指示下，向被害婦人收取840萬元現金，立即上前逮人，員警隨後佯裝成詐騙集團成員，將現金放置於路邊汽車旁，趁詐團收水手黃姓男子（26歲）前來取款時當場逮捕，現場查扣物品有840萬元現金、智慧型手機及假投資收據等。陳男落網後坦承，因上網找工作進而成為詐騙集團的取款車手。

據了解，受害婦人因聽信假投資詐騙，將房子抵押向銀行貸款840萬元，並且以裝修房屋名義將錢領出來，想說投資獲利之後償還貸款，如有獲利還可以存錢，詐騙集團就是用這種說法才騙婦人將錢領出並交付佯裝投資理專的詐團車手。

因查獲當天正值山陀兒颱風來襲，警方原應將查扣贓款發還被害婦人，受颱風影響銀行也停止上班，被害婦人也不放心將這筆錢放在家裡，只能拜託警察協助保管到銀行開門，員警只能將這筆現金暫時存放於派出所的槍械室內保管，於昨日護送婦人將存款妥善存回銀行。