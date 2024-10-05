影／金山潭子夫妻遭溪水沖走雙亡 侯友宜證實：難過痛心

金山地區昨天受到豪大雨侵襲，導致淹水淹到腰部，還變成「水上市場」。新北市長侯友宜今早視察金山老街豪大雨搶災情形，他說，除了要幫助老街災後復原，重返生計，另外，有一對夫妻昨晚失聯，今早找到時均不幸身亡，他非常難過痛心。

侯友宜表示，金山老街在昨天12個小時就下了527毫米、24小時下了625毫米，是一個超大豪雨，也是金山幾十年來面對最重大的一個災情。昨天下午應變中心成立時，也成立前進指揮所，進到老街來救災。

侯友宜說，昨天深夜他到現場來，除了老街積淹水的災情，還有收容安置師生。更重要的，昨天晚上有一對夫婦失聯，到了早上7點找到的時候，潭子內受到溪水暴漲、2人外出不幸被沖走，找到的時候已經OHCA，失去生命，非常的難過跟痛心。

侯友宜也說，昨晚看完老街狀況，今天一早7點就全部總動員，幫助老街災後復原，讓老街能夠重返生計，老街基本上受到溪水的沖刷，導致裡面泥濘不堪，會協助災後重建，讓金山、萬里三芝、石門地區整個能夠快速地恢復市容。

新北市消防局表示，10月5日清晨金山區潭子內1號發生一男一女失蹤案。上午6點3分民眾報案，65歲男性於現場被尋獲，但已無生命跡象。約50分鐘後，金山消防中隊回報，另一51歲女性也被發現，同樣為OHCA。兩人家屬表示不需送醫，警方已展開後續處理。