新北女誤信臉書假投資遭騙20萬 車手被逮辯：兼差賺錢

鄭姓女子今年6月誤信臉書投資廣告加入投資群組，匯出20萬投金石沉大海。上個月中旬，詐團再以擴大投資部位可賺更多獲利為謊，要求鄭女加碼投資112萬，鄭女投資夢驚醒報警，車手被逮辯稱「投資業務兼差賺錢」警依法送辦。

據了解，鄭姓女子（39歲）是一般行政人員，今年6月鄭女透過臉書一則投資廣告訊息，對方標榜有股票內線消息，可以穩賺不賠，保證高獲利，吸引鄭女點擊連結，加入LINE投資群組。

只見群組內，一名假老師每天「報明牌」，群組內則有其他詐團成員，營造出多人加入頗有獲利的假象，讓鄭女誤信以轉帳方式投入20萬元投金。上個月中旬詐團以「為了擴大投資部位、可賺取更多獲利」為謊，再次要求鄭女面交112萬元投資，鄭女這才驚覺遭詐，遂向樹林警分局報案。

警方受理，商請鄭女誘出詐團成員面交。上個月17日下午近5時許，雙方前往新北市樹林區博愛街面交。當天警方埋伏於周邊，見趙姓車手（33歲）向鄭女取款之際衝前逮人，查扣相關證物，一併帶回查辦。

偵詢時，趙男向警辯稱，他是一名板模工，看見網路求職廣告應徵投資業務，想兼差賺錢，才會應聘上工。警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦，檢察官複訊聲請羈押獲准。