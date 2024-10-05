金山大淹水 潭子山區夫妻2人躲避不及被水沖走已明顯死亡

山陀兒颱風昨天減弱降為熱帶型低氣壓，但仍為北部及東北部地區帶來豪大雨，但今天傳出不幸消息，金山區發現1對夫妻疑逃避不及被大水沖走，找到人時已明顯死亡。

新北市北海岸昨天上午因大雨釀災害，包括淡水、三芝、石門、金山、萬里等區，尤其是金山區水淹成災，不少民眾因大水來得太快，受困住家樓上，新北市消防搜救人員全員出動，協助上百位民眾脫困與安置。

今天凌晨零時14分，新北市消防局接獲報案表示，金山區潭子內陸續傳出有人失聯，消防分隊人員前往搜索未發現，今天上午6時3分家屬表示，發現年約51歲女性失聯者，出動8車24人前往搜救，6時53分在樹林處發現另外1名年約65歲失聯男子，2人疑似是住在附近的夫妻，均明顯死亡未送醫。

新北市府昨天還馳援高雄救災，未料昨天下午起豪大雨狂轟北海岸金山、萬里、三芝與淡水等地，造成嚴重淹水，金山老街一度水深及腰，攤商直呼從沒淹這麼嚴重過，已成「水上市場」。市府昨晚緊急宣布，萬里、金山、石門和三芝區今停止上班上課。