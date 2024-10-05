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台中2家公車闖紅燈、違規左轉 脫序違規...令警大嘆傻眼
台中日前發生巨業客運撞死東海女大生悲劇，台中市長盧秀燕下令公車大執法無限期延續，警方近日接連查獲有公車違規，甚至不乏在巡邏警員面前直接闖紅燈、違規左轉，令警員直呼傻眼，除立刻攔停告發，也請民眾若發現公車違規，可打110報案或1999市民專線檢舉。
第五分局指出，2日早上6點多，文昌派出所警員林志誠、黃正佑巡邏經文心路、昌平路口時，當場目擊1輛中鹿客運公車行駛文心路內側車道，卻完全無視號誌及文心路車流量大，就直接違規左轉昌平路。
警方見狀感到傻眼，更直呼「欸！違規捏」、「左轉燈還沒亮啊」隨即加速追趕公車，最後在漢口路、興安路口攔停，依道路交通管理處罰條例第48條第2款，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600元以上1800以下罰鍰，予以告發。
警方也說，9月29日水湳派出所也連續取締2件公車惡性違規，警方當天早上9點多見一輛公車行經中清路、雷中街口時，同樣是在警方面前直接違規闖紅燈，立刻上前攔停告發。
同日早上11點多，警方另在經貿路、經貿五路口，又發現一輛統聯客運公車不依號誌違規左轉，員警除祭出罰單，也勸導公車司機駕駛公車應遵守交通規則，減速慢行，以確保乘客及其他用路人的安全。
第五分局統計，針對公車違規自9月29日至10月3日已取締12件，警方將持續不定時、不定點派員至中清路、文心路、崇德路、公車轉運站周遭等公車密集路段稽查，只要發現違規，必定從嚴處罰，絕不寬貸。
除公車大執法加強取締違規，警方也結合義警志工向公車駕駛駕駛宣導路口停讓等防禦性駕駛觀念，民眾、乘客若發現公車違規，可打110報案或1999市民專線檢舉。
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