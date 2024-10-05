台中2家公車闖紅燈、違規左轉 脫序違規...令警大嘆傻眼

台中日前發生巨業客運撞死東海女大生悲劇，台中市長盧秀燕下令公車大執法無限期延續，警方近日接連查獲有公車違規，甚至不乏在巡邏警員面前直接闖紅燈、違規左轉，令警員直呼傻眼，除立刻攔停告發，也請民眾若發現公車違規，可打110報案或1999市民專線檢舉。

第五分局指出，2日早上6點多，文昌派出所警員林志誠、黃正佑巡邏經文心路、昌平路口時，當場目擊1輛中鹿客運公車行駛文心路內側車道，卻完全無視號誌及文心路車流量大，就直接違規左轉昌平路。

警方見狀感到傻眼，更直呼「欸！違規捏」、「左轉燈還沒亮啊」隨即加速追趕公車，最後在漢口路、興安路口攔停，依道路交通管理處罰條例第48條第2款，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600元以上1800以下罰鍰，予以告發。

警方也說，9月29日水湳派出所也連續取締2件公車惡性違規，警方當天早上9點多見一輛公車行經中清路、雷中街口時，同樣是在警方面前直接違規闖紅燈，立刻上前攔停告發。

同日早上11點多，警方另在經貿路、經貿五路口，又發現一輛統聯客運公車不依號誌違規左轉，員警除祭出罰單，也勸導公車司機駕駛公車應遵守交通規則，減速慢行，以確保乘客及其他用路人的安全。

第五分局統計，針對公車違規自9月29日至10月3日已取締12件，警方將持續不定時、不定點派員至中清路、文心路、崇德路、公車轉運站周遭等公車密集路段稽查，只要發現違規，必定從嚴處罰，絕不寬貸。