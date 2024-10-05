影／離奇車禍 騎士跌落水溝後竟鑽入下水道受困 聽音辨位救回

台中市大安區發生離奇車禍，一名身障機車騎士意外跌落路旁水溝後，人鑽入下水道受困，警、消聽音辨位成功救起，該處的水溝已加蓋，警、消不解，騎士如何掉到下水道。

大甲警分局受理處理離奇的車禍案件，一名身障人士騎機車經過大安區南北八路的一條巷弄時，意外跌落路邊的水溝，警、消人員獲報後，迅速趕抵現場，依機車撞擊位置及現場民眾供述研判，騎士應該是跌落未加蓋的水溝沒錯，但是卻遍尋不著。

警、消到達事故地點立即展開救援行動，卻不見騎士蹤影，正當搜救陷入困境時，距離50公尺外的另一頭突然傳來陣陣微弱的呼救聲；該處的水溝已加蓋，照理說不應該有通行的可能，經消防隊員以工具翹開該處水溝蓋深入搜尋，最終在溝渠的另一端發現了這位騎士。

讓警消不解，這名身障人士似乎在跌落溝渠後，意外爬進了加蓋的另一頭，究竟是如何進入至今仍是謎團。

騎士僅受輕微擦傷，消防人員迅速將他救出並送醫治療，經過短暫治療後，已經順利出院。這起離奇的車禍事件，讓現場救援人員和目擊者都感到十分驚訝。警方將持續釐清事故詳細原因。